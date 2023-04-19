هوية بصرية ذات طابع عصري لبطولة كأس رئيس الدولة



دبي (الاتحاد)

أطلق اتحاد الكرة الهوية البصرية الجديدة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» تزامناً مع إقامة المباراة النهائية للبطولة الأغلى التي ستقام 28 أبريل الجاري في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي وتجمع فريقي الشارقة والعين.

وتُمثل الهوية البصرية الجديدة ذات الطابع العصري نقلة كبيرة لأغلى البطولات الكروية والتي تسعى جميع الأندية المشاركة فيها والمنافسة على لقبها وتدوين اسمها في سجلات البطولة التي انطلقت موسم 74/75، كما أن المباراة النهائية لها تُعد حدثاً ومناسبة رياضية ينتظرها الجميع بشكل سنوي لقيمتها الغالية لدى المجتمع.

واستلهمت فكرة الهوية الجديدة من مبادئ بطولة كأس رئيس الدولة التي ترتكز على الشغف والحماس والمنافسة بمشاركة الفرق واللاعبين والجماهير.

وسيتم استخدام الهوية الجديدة في جميع الوسائط الرقمية والمطبوعة الخاصة بالبطولة بدءاً من نهائي هذا الموسم، وسيكون هناك دليل خاص لاستخدام الهوية لتلائم مختلف قنوات ومنصات التواصل الاجتماعي.