العروبة يحتفي بفرق تنس الطاولة



فيصل النقبي (الفجيرة)



كرم مجلس إدارة نادي العروبة فرق تنس الطاولة تثمينا لإنجازات الموسم الرياضي 2022-2023، وابلت فرق النادي بلاءً حسناً بعد حصول فريق السيدات على درع الدوري العام للمرة الرابعة على التوالي، وكذلك تتويج فريق الرجال بلقب المركز الأول المجموعة الثانية، ونال فريق الناشئات المركز الثاني في بطولة الدوري العام فئة 15 سنة وحصل فريق الشباب تحت 19 سنة على المركز الثالث في بطولة الدوري العام.

وحرصت لاعبات النادي المتوجات بالدرع على إهداء اللقب إلى مجلس الإدارة برئاسة علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة ونائبه علي راشد الملاحي للدعم الكبير والمتابعة المستمرة التي حظي بها الفريق منذ انطلاقة الموسم وحتى التتويج باللقب الغالي ووعدن بمواصلة مشوار التميز من أجل تحقيق المزيد من الألقاب.

بدوره، أهدى مجلس الإدارة ألقاب تنس الطاولة لحكومة إمارة الفجيرة إلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد راعي الحركة الرياضية بالإمارة لدعمه الدائم والمستمر للأنشطة الرياضية كافة بالنادي ولعبة الطاولة على وجه الخصوص وقال لولا الدعم الذي يجده النادي من حكومة الفجيرة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، وأعرب علي بن عباد رئيس مجلس الإدارة عن أمله في مواصلة فريق السيدات مشوار النجاح والإبهار في الموسم القادم.