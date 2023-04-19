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سالم بن سلطان القاسمي يتوج الفائزين بـ «ملتقى الوفاء خور خوير»

سالم بن سلطان القاسمي يتوج الفائزين بـ «ملتقى الوفاء خور خوير»
19 ابريل 2023 16:45


رأس الخيمة (الاتحاد)

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توج الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ورئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، فريق المغاوير بلقب بطولة «ملتقى الوفاء خورخوير 2023»، وذلك بفوزه على فريق الساحل 3- 0 في ختام الملتقى، فيما توج فريق الزعيم بـ «مونديال القدامى»، وحصل فريق البلدوزر على كأس الكرة الطائرة.
وكانت اللجنة المنظمة حفلاً مبهراً في ختام الملتقى حضره أعيان المنطقة، وعدد كبير من الجماهير الذين استمتعوا بفقرات الحفل، وحققت النسخة الثانية من ملتقى خور خوير نجاحاً كبيراً، وشهدت إلى جانب منافستي كرة القدم والطائرة، بطولة خاصة بكبار السن «مونديال القدامى»، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية.
وقال الكابتن علي نحوه رئيس اللجنة المنظمة، إن النجاح الكبير الذي حققه الملتقى يعود إلى التحضيرات الجيدة والمبكرة والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة، وأضاف: «مباريات البطولة أقيمت على ملعب ترتان لأول مرة، وأدخلنا في هذه النسخة بطولة خاصة باللاعبين من عمر 35 فما فوق، وحظيت بمشاركة كبيرة».
وتابع: «قدمت الفرق المشاركة مستويات جيدة سواءً في منافسات الطائرة أو كرة القدم ومونديال القدامى حيث كان التنافس على أشده، وأعتقد أن الملتقى حقق هدفه الرياضي والاجتماعي وكان حدثاً بارزاً وجد الاهتمام من كل المواطنين والمقيمين في المنطقة والإمارة، فالحضور الجماهيري الكبير بشكل يومي منذ انطلاق البطولة وحتى الختام أضفى زخماً على الحدث، وسعداء بما تحقق ونشكر كل من ساهم في نجاح الملتقى».

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سالم بن سلطان القاسمي
الدورات الرمضانية
رأس الخيمة
كرة القدم
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