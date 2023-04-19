أوليفر كان للاعبي البايرن: لا يمكن أن يكون هذا هو طموح هذا الفريق!!

برلين (د ب أ)

طالب أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، من الفريق تغيير وضعيته إلى الأفضل في المراحل الختامية من الموسم من أجل التتويج بلقب، وخرج بايرن ميونيخ من بطولة كأس ألمانيا، ويحتاج لمعجزة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء لقلب تأخره بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي في دور الثمانية بدوري الأبطال، كما أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين فقط أمام بوروسيا دورتموند.

وقد يكون من الممكن إنهاء الموسم من دون لقب للمرة الأولى منذ عام 2012 رغم التعديلات التي أجريت على رأس القيادة الفنية، بعدما تم التعاقد مع توماس توخيل بدلاً من جوليان ناجلسمان، وقال كان في أعقاب الخسارة الكبيرة أمام مانشستر سيتي والتعادل 1/1 مع هوفنهايم إنه كان هناك حاجة للتحسن.

وذكر كان في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد الرياضية» الأسبوعية اليوم الأربعاء: «لدينا 20 لاعباً دولياً بين صفوفنا، لذلك فإن الأمر لا يتعلق بالجودة الرياضية». وأضاف:«كان هناك القليل من الإرادة، القليل من الجاهزية. التناقض هو تناسقنا، لا يمكن أن يكون هذا هو طموح هذا الفريق».

وقال كان:«الكل يجب أن يعرف ما يتعلق به الأمر في المراحل الأخيرة من الموسم، لإظهار من هو بايرن، فقط إذا استطعنا فعل هذا في الملعب ستكون لدينا الفرصة أمام مانشستر سيتي». وحرص كان على دعم توخيل رغم أن المدير الفني حقق الفوز في مباراتين فقط من أصل خمس مباريات قاد بها الفريق منذ توليه المسؤولية، كما دافع عن قرار فك الارتباط بجوليان ناجلسمان.

وقال:«الفريق سيستعيد مستواه واستمراريته تحت قيادة توخيل. المباريات الأخيرة أظهرت أن هناك بعض الإخفاقات الكبيرة والتي يجب على توخيل أن يحلها». في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة «بيلد الرياضية» أن بايرن مهتم بالمهاجم الدنماركي الشاب راسموس هويلوند، وأضافت أنه من المرشحين الذي يريد مسؤولو النادي مناقشة أمره مع توخيل خلال الأسابيع المقبلة. ويلعب الدنماركي الدولي هويلوند 20/ عاماً/ حالياً مع فريق أتالانتا الإيطالي بعقد حتى عام 2027 وسجل سبعة أهداف في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي. ويحتاج بايرن ميونيخ للتعاقد مع مهاجم جديد، حيث إن الفريق لم يتمكن من تعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة. وتضم قائمة المرشحين كلاً من هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، وفيكتور أوسيمين، لاعب نابولي، وراندال كولو مواني، لاعب آينتراخت فرانكفورت.