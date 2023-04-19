دورتموند بين «الفيستفالي» وسيجنال.. وللجماهير راي آخر



برلين (د ب أ)



انتقدت شركة التأمين «سيجنال إيدونا بارك»، التي تملك حق اسم ملعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اللافتات التي رفعتها الجماهير مؤخراً والتي سلطت الضوء على الاسم القديم للملعب، ووصفته بأنه غير مقبول، وأنه مصدر إزعاج كبير.

في السابق كان يسمى الملعب الفيستفالي، ولكن تم تغيير الاسم إلى سيجنال ايدونا بارك منذ عام 2006، بعقد يمتد حتى 2031 والذي قيل إنه يدر 100 مليون يورو (6ر109 مليون دولار). لافتات الجماهير قبل المباراة أمام يونيون برلين التي أقيمت قبل أسبوعين، كان بها شعار «الملعب الفيستفالي دائماً».

وقال أولريش ليتيرمان الرئيس التنفيذي لشركة سيجنال ايدونا، اليوم الأربعاء، لصحيفة «رور ناخريشتن»: «بالنسبة لي، هذا غير مقبول، بالنظر إلى مدى دعمنا لهذا النادي لفترة طويلة والوقوف بجانبه عندما لم يرغب الآخرون في منحه أي سنت».

وكان يشير إلى قرب دورتموند من الإفلاس في الوقت الذي اشترت فيه سيجنال ايدونا حقوق الاسم للملعب البالغ طوله 81 ألف مقعداً. كما تملك الشركة التي تعد ضمن الرعاة القدامى للنادي 6 في المئة من الأسهم. ووصف ليتيرمان اللافتات بأنها مزعجة للغاية وطلب المزيد من التفهم والتقبل من الجماهير، مضيفاً أن جزء معين من الجماهير دعمت تصميم هذه اللافتات. وقال: «تقبلوا الشروط التي لدينا... سيجنال ايدونا بارك يدعى سيجنال ايدونا بارك حتى.2031 أود أن أرى نهج أكثر تقديراً يأخذ في الحسبان مصالح الطرفين».