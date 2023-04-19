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اتحاد الكرة يبحث ترتيبات «النهائي الأغلى»

اتحاد الكرة يبحث ترتيبات «النهائي الأغلى»
19 ابريل 2023 13:54

أبوظبي (الاتحاد)
بحث اتحاد الكرة، مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الترتيبات التنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تجمع فريقي الشارقة والعين يوم 28 أبريل الجاري في استاد محمد زايد بالعاصمة أبوظبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد في مقر نادي الجزيرة، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والعميد محمد سالم الشحي ممثل قوة التأمين المشتركة للفعاليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأعضاء فريق العمل، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية ومسؤولي الملعب.
وناقش المجتمعون عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، منها البرنامج الزمني للمباراة والخطة الخاصة بدخول ومغادرة الجماهير المدرجات، وتحديد أرقام البوابات لجماهير كل فريق، والأدوات التشجيعية المسموح بها، وعملية نقل الجماهير إلى الملعب، على أن يتم الإعلان عن الأماكن المخصصة للحافلات ومواعيد النقل عبر المنصات التابعة لاتحاد الكرة قريباً.
ويُواصل فريق عمل اتحاد كرة القدم سلسلة اجتماعاته اليومية وزياراته الميدانية لملعب المباراة بهدف التحضير المناسب للنهائي الأغلى، الذي من المنتظر أن يشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً نظراً للشعبية الكبيرة لفريقي الشارقة والعين.

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