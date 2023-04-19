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الريال «كلين شيت» في الأبطال

الريال «كلين شيت» في الأبطال
19 ابريل 2023 13:39

أنور إبراهيم (القاهرة)

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حفلت موقعة «ستامفورد بريدج» بين تشيلسي وريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، والتي انتهت بفوز الأخير 2/صفر، بالكثير من الأرقام القياسية الجديدة إيجابية وسلبية، وذكرموقع «أوبتا سبورتس» الذي أورد هذه الأرقام أن تلك هي المرة التاسعة التي يصل فيها الريال إلى نصف نهائي هذه البطولة في آخر10 سنوات، بفارق 4 مرات عن بايرن ميونيخ الذي وصل إليها 6 مرات في نفس عدد السنوات.
كما ظلت شباك الريال «نظيفة» خلال آخر 3 مباريات في هذه البطولة «3 كلين شيت»، وهو إنجاز لم يحققه «الميرينجي» في الأدوار الإقصائية منذ مايو 2016، وفاز الريال أيضاً في آخر 6 مباريات في الأدوار الإقصائية «خروج المغلوب» وهي سابقة أولى في تاريخ النادي. وتعرض مرمى الريال لـ 19 تسديدة أمام تشيلسي من دون أن تهتز شباكه بأي هدف، وهي أيضاً سابقة أولى من نوعها بالنسبة للمدريديين منذ نهائي الموسم الماضي أمام ليفربول.
أما بالنسبة لتشيلسي، فكانت أرقامه كلها سلبية، ومنها أن «البلوز» خسر في آخر 4 مباريات توالياً في مختلف المسابقات، وهو ما لم يحدث منذ نوفمبر 1993«6 مرات». كما صام تشيلسي عن التهديف في 3 مباريات من آخر 4 مباريات لعبها في دوري الأبطال، وهي أيضاً سابقة أولى في تاريخه.
وعلى مستوى اللاعبين، استطاع البرازيلي رودريجو جوس، بهدفيه في مرمى تشيلسي، أن يصل إلى 15هدفاً في تاريخ مشاركته في هذه البطولة، ليتجاوز بذلك مواطنيه رونالدو «الظاهرة» وأدريانو وفينسيوس جونيور، ولكل منهم 14 هدفاً. أما فينسيوس الذي كان حاسماً هذا الموسم في دوري الأبطال 11مرة «6 أهداف و5 تمريرات حاسمة»، فقد حقق بذلك رقماً قياسياً شخصياً له في هذه البطولة، بعد أن أسهم في بطولة الموسم الماضي في 10 أهداف ما بين تسجيل وصناعة. 

ريال مدريد
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دوري أبطال أوروبا
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