طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»

معتصم عبدالله (دبي)

ضرب فريقا العين وبني ياس موعداً مع لقب البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة»، بعدما تأهل «الزعيم» على حساب منافسه شباب الأهلي بنتيجة 3-1 على «صالة مبادلة دوم» بنادي الجزيرة بأبوظبي، وتأهل «السماوي» بفوزه الصعب على منافسه الجزيرة 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، مساء الثلاثاء في الدور نصف النهائي.

ويلتقي «الزعيم» و«السماوي» في مواجهة مرتقبة على آخر ألقاب الموسم الحالي لفئة الرجال، «كأس رئيس الدولة» مساء السبت 29 أبريل الجاري بالعاصمة أبوظبي، حيث يطارد العين لقبه الأول في الموسم، فيما يبحث بني ياس عن ثلاثية تاريخية بعد تتويجه بلقبي الدوري، وكأس السوبر على التوالي، فيما نال الجزيرة بلقب كأس نائب رئيس الدولة على حساب منافسه شباب الأهلي.

وجاء تأهل العين وبني ياس على التوالي إلى النهائي، بتفوق الأول على شباب الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 3- 1 بالأشواط «25-27 و25-19 و25-20 و25-23»، وكان «الزعيم» تأهل في دور الثمانية على حساب حتا 3-0، في المقابل تخطى بني ياس في دور الثمانية النصر «حامل اللقب» بالفوز 3-0، قبل أن يتغلب على منافسه الجزيرة بفوز صعب في نصف النهائي 3-2 بالأشواط «18-25 و25-27 و25-22 و25-22 و15-13».

الطريق إلى النهائي

دور الثمانية

العين - حتا «3- 0»

بني ياس - النصر «3- 0»

نصف النهائي

العين - شباب الأهلي، 3-1

بني ياس - الجزيرة، 3-2

النهائي

العين - بني ياس «29 أبريل - أبوظبي»