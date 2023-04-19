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600 لاعب يرسمون نجاح مهرجان «دبي لبراعم الكرة»

600 لاعب يرسمون نجاح مهرجان «دبي لبراعم الكرة»
19 ابريل 2023 14:30

دبي (الاتحاد)
اختتمت فعاليات مهرجان أندية دبي لبراعم كرة القدم تحت 8 سنوات، الذي نظمته شركات كرة القدم بأندية دبي، بالتعاون مجلس دبي الرياضي للموسم الرياضي 2022-2023، وشارك فيه أكثر من 600 لاعب من أندية دبي الأربعة، ويأتي المهرجان في إطار دعم برامج استقطاب المواهب الرياضية وتطوير البراعم والناشئين، تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية لتطوير براعم كرة القدم.
أقيم المهرجان على أربع مراحل في أندية دبي (النصر، الوصل، شباب الأهلي، وحتا)، شارك خلالها اللاعبون في مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية التي شملها المهرجان، حيث تم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات، وتقوم كل مجموعة بلعب 16 مباراة كرة قدم على 4 ملاعب مختلفة وتنتقل الفرق بين كل مباراة من اللعب إلى المحطات الترفيهية والتثقيفية التي تقام بين الملاعب الأربعة، والتي تشمل مسابقات رياضية متنوعة مثل التسديد والفوت فولي والجري وشد الحبل، بالإضافة للمحاضرات التوعوية والمسابقات الثقافية، وحضر المهرجان عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي حتا إلى جانب عدد كثيف من أولياء الأمور.
ويأتي تنظيم هذا المهرجان بهدف تقديم الدعم الفني لشركات كرة القدم لتطوير منظومة البرامج الموجهة للبراعم، جعل بيئة أندية دبي جاذبة للبراعم، وتوفير وقت للبراعم للتعلم والاستمتاع بلعبة كرة القدم، وتطوير مهاراتهم من خلال خوض مباريات مع أقرانهم، واكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة من أجل رعايتهم، وتنمية النشاط وروح اللعب الجماعي وبناء الشخصية السليمة، وتعزيز روح التعاون بين المشاركين فيما بينهم وتكوين علاقات صداقة جديدة، وتوسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم بإمارة دبي، والترويج لأندية دبي المهتمة بالطفولة والأسرة.
ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم مراحل المهرجان في الأندية بالتناوب من أجل تعزيز العلاقات بين الأندية، وتحفيزهم على التميز في التنظيم وابتكار فقرات تسعد اللاعبين الصغار وعائلاتهم، لتحقيق استفادة فنية واجتماعية وتنظيمية في ذات الوقت.

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