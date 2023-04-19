شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو



أبوظبي (وام)

أكدت شما الكلباني لاعبة المنتخب الوطني للجو جيتسو ونادي بني ياس، أن الفترة الماضية شهدت استعدادات مكثفة من أجل المشاركة مع المنتخب في منافسات بطولة الجائزة الكبرى «باريس 2023»، والتي تقام في فرنسا خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري، بتنظيم من الاتحاد الدولي.

وقالت: إن تتويجها مع فريقها بني ياس بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يمثل لها دفعة معنوية كبيرة قبل الجائزة الكبرى، وإن خوض منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أفضل إعداد للمشاركة في بطولة باريس التي تعد هدفاً هاماً من أهداف المنتخب الوطني للحصول على أكبر عدد من ميدالياتها، ولا سيما أن منتخب الإمارات أصبح الرقم الصعب عالمياً في كل المحافل الدولية التي يشارك بها.

وتشارك لاعبة المنتخب الوطني ونادي بني ياس، في بطولة الجائزة الكبرى بفرنسا في وزن ( 63 كيلو جراماً)، بجانب عدد من زميلاتها في المنتخب الوطني، وهن: بلقيس عبد الكريم، وعائشة الشامسي، وحمده الشكيلي، وسارة شمس الحمادي، وحصة الشامسي، وأسماء الحوسني، وشمسة العامري، وهيا الجهوري.

وتعد شما الكلباني الإماراتية الوحيدة التي نجحت في حصد ميداليتين برونزيتين للإمارات في دورة الألعاب العالمية «برمنجهام 2022» بالولايات المتحدة الأميركية في وزني 63 كجم والمفتوح، كما سبق لهار الفوز بذهبية آسيا أكثر من مرة.

وأوضحت شما الكلباني أن شهر رمضان كان فرصة إيجابية لها من أجل الاستعداد للبطولتين كأس رئيس الدولة، والجائزة الكبرى، وذلك من ناحية تنظيم أوقات التدريبات، حيث كانت تتدرب يوميا، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على نتائج فريقها «بني ياس» في كأس رئيس الدولة، وسيكون له الدور في بطولة فرنسا.

وأضافت أنه تقع على لاعبي المنتخب مسؤولية كبيرة من أجل تحقيق إنجاز جديد في بطولة فرنسا، خاصة بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق في البطولة الآسيوية التي أقيمت في تايلاند فبراير الماضي، وهو ما يتطلب من الجميع المزيد من الجهد من أجل التتويج وحصد أكبر عدد من الميداليات، ولا سيما أن تلك البطولة تعد إحدى محطات الإعداد لدورة الألعاب الآسيوية «آسياد الصين» في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وأكدت أن كل نزالات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بداية من مرحلة التصفيات كانت صعبة للغاية، نظراً لتقارب المستويات والاستعداد الجيد من المنافسين في كل الأندية، إلا أن التركيز والعمل بروح الفريق والرغبة في التتويج باللقب كانت عوامل حاسمة في التغلب على المنافسين والفوز بأكثر من لقب في أكثر من فئة بتلك البطولة الغالية على نفوس الجميع.

وأضافت الكلباني أنها تعتبر عام 2023 هو عام التحدي الأكبر لأنه يتضمن الكثير من البطولات القارية والعالمية في الصين ومنغوليا وتايلاند والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن النسخة المقبلة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وسلسلة جولات جراند سلام التي لا تتعارض مع مواعيد وارتباطات المنتخب الوطني.