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أنشيلوتي يثني على أداء كورتوا: هذا التصدي كان مهماً للغاية

أنشيلوتي يثني على أداء كورتوا: هذا التصدي كان مهماً للغاية
19 ابريل 2023 12:22

برلين (د ب أ)
يعتقد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن أداء حارس المرمى تيبو كورتوا كان حاسماً لريال مدريد في إقصاء تشيلسي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وقدم حارس تشيلسي السابق مباراة جيدة في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال، حيث سجل رودرجيو هدفين ليقود الريال للفوز بهدفين نظيفين والتأهل للدور قبل النهائي فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 / صفر. 

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وقبل أن يسجل اللاعب البرازيلي الأهداف، تمكن كورتوا من حرمان تشيلسي من تسجيل هدف كان بإمكانه أن يعيد الفريق لأجواء المباراة بعد أن تصدى لفرصة خطيرة من مارك كوكوريا. وتحدث أنشيلوتي بعد المباراة وأثنى على أداء حارسه، كما أشاد بفريقه للطريقة التي استوعبوا بها الضغط على ملعب ستامفورد بريدج. وقال لـ«موفيستار»:«كانوا متقدمين في النتيجة (ذهنياً). هذا التصدي كان مهماً للغاية. في الشوط الثاني، ظهرنا بشكل أفضل، وكان لدينا المزيد من المساحة». وأضاف:«كنا نعلم أننا سنعاني في مثل هذه النوعية من المباريات. تشيلسي قام بتجربة كل شيء، تسببوا في مشاكل لنا. كانت مباراة متكاملة».

كارلو انشيلوتي
ريال مدريد
تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
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