هذه المواجهة محتملة في نصف نهائي دوري الأبطال!!



برلين (د ب أ)

أراد ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، أن يكون التركيز منصباً على الاستمتاع بوصول فريقه للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، بدلاً من التفكير في المواجهة المحتملة المقبلة مع غريمه التقليدي إنتر ميلان.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ميلان بهدف نظيف، وفي مباراة الإياب، سجل أوليفييه جيرو هدف التقدم أمام نابولي، الذي أدرك التعادل عن طريق فيكتور أوسيمين مع نهاية اللقاء الذي أقيم على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ليصعد ميلان فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 /1، وربما يلتقي ميلان مع إنتر ميلان في الدور قبل النهائي، إذا تمكن الإنتر من التغلب على عقبة بنفيكا اليوم الأربعاء، علماً بأن إنتر فاز في مباراة الذهاب 2 / صفر، وتقام مباراة الإياب على أرضه.

ولكن بيولي أصر على الاحتفال بإنجاز ميلان في الوصول للدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ عام 2007، وقال المدير الفني لميلان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن سؤاله عن مواجهة إنتر ميلان:«أفضل الاستمتاع بالتأهل، أياً كان ما سيحدث فسوف يحدث». وأضاف:«أياً كان من سيعبر، ستكون مباراة عظيمة في الدور قبل النهائي بدوري الأبطال».

وستكون مباراة الدور قبل النهائي المقبلة هي السابعة لميلان في البطولة القارية، ليصبح أكثر نادي إيطالي وصولاً لهذا الدور مناصفة مع يوفنتوس، منذ إعادة تسمية البطولة في موسم 1992 /.1993 وأضاف بيولي:«إنها خطوة كبيرة أخرى تسلقها الفريق». وأردف:«أشكر النادي على مساعدتنا، وأنا سعيد من أجل الجماهير التي ساعدتنا للتغلب على اللحظات الصعبة بدعمهم».