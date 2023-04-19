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لامبارد يشرف على أسوأ سلسلة لتشيلسي في كل المسابقات

لامبارد يشرف على أسوأ سلسلة لتشيلسي في كل المسابقات
19 ابريل 2023 11:57

 
لندن (د ب أ)
تعهد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، بعدم ترك أي شخص يفلت من العقاب وذلك بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة صفر / 2 أمام ريال مدريد. وتعرض تشيلسي للهزيمة الرابعة على التوالي، حيث سجل رودريجو هدفين في مباراة الإياب ليقود الريال للفوز 4 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. 

وتعني أحدث خسارة لتشيلسي أن لامبارد أشرف على أسوأ سلسلة للفريق في كل المسابقات منذ ما يقرب من ثلاثة عقود وذلك عقب عودته كمدرب مؤقت.
وقال لشبكة «بي.تي. سبورت»:«أنتم تلعبون لتشيلسي. كل مباراة تلعبوها يجب أن تقدموا كل ما لديكم. لن أترك أي لاعب يفلت من العقاب ويجب أن نظهر هذا. هذا المعيار لا يمكن أن نتجاهله». 

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وأردف:«لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة. صنعنا فرصاً، ولكن يجب أن تستغلها. لا يمكنك أن تثني على الأداء كثيراً، عندما تخسر في هذا المستوى». وأكمل:«ولكننا تحسنا كثيراً. كان النادي أكثر تقدماً في هذه المسابقة، ويمكن للاعبين أن يأخذوا هذا الشعور معهم إلى الأمام في المستقبل».

لامبارد
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فرانك لامبارد
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دوري أبطال أوروبا
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