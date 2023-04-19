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الرئيسي ضمن طاقم حكام الكرة الشاطئية في ألعاب «بالي 2023»

الرئيسي ضمن طاقم حكام الكرة الشاطئية في ألعاب «بالي 2023»
19 ابريل 2023 12:30


دبي (وام)
 اختارت لجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي ضمن طاقم الحكام الذي سيُدير منافسات كرة القدم الشاطئية في النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية، التي يُنظمها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) في مدينة بالي الإندونيسية خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس المقبل، تحت إشراف الفيف
ا. وكان الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي قد شارك في شهر مارس الماضي في إدارة مباريات بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها مدينة بتايا التايلاندية، وساهم أداؤه المتميز في تواجده ضمن طاقم تحكيم المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي إيران واليابان.

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