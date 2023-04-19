«الفرسان».. «نزيف النقاط 19»!

سلطان آل علي (دبي)

تعرّض شباب الأهلي متصدر الدوري لحالة تعثّر أمام «العميد» النصراوي، بعد التعادل الإيجابي 2-2 في المواجهة التي جمعت الكبيرين ضمن مباريات الجولة 23.

تمكن النصر من إحياء روح المنافسة على القمة بهدف تاعرابت الرائع في الوقت القاتل، لينزف «الفرسان» نقطتين ثمينتين في رحلة اللقب قبل الجولات الختامية.

وإذا ما نظر عشاق «الفرسان» إلى النقاط التي خسروها في هذا الموسم بعد 23 جولة، فسيكون مجموعها 19 نقطة بسبب الخسارة في 3 مباريات والتعادل في 5 أخرى، ولكن ما يستدعي التفكير هو الأندية التي فقد رجال جارديم النقاط أمامها، حيث خسر شباب الأهلي 10 نقاط كاملة أمام الأندية في القسم الثاني من الترتيب، وهو رقم أعلى من مجموع النقاط التي فقدها الفريق أمام القسم الأعلى بـ9 نقاط.

وقد خسر شباب الأهلي من الظفرة صاحب المركز الأخير بنتيجة 2-3، إضافة إلى بني ياس الذي يحتل المركز 11 بنتيجة 1-2، كما تعادل مع اتحاد كلباء بنتيجة سلبية وهو في المركز الثامن، إلى جانب التعادل الأخير مع النصر وهو صاحب المركز التاسع.

والملاحظ أن شباب الأهلي يفقد التركيز أمام هذه الأندية أو يصيب لاعبيه بعض التراخي، حيث أن خسارته أمام الظفرة شهدت تأخره بنتيجة 0-3 واستقبل فيها الهدف الثاني والثالث خلال دقيقتين، وكذلك مع بني ياس الذي قلب الطاولة من 1-0 إلى 2-1 خلال دقيقتين فقط.

وفي مواجهة النصر الأخيرة، استقبل الفريق التعادل مباشرة بعد التسجيل، ومن ثم تلقى هدف التعادل مرة أخرى في الوقت القاتل ومن لعبة أساسها رمية تماس.

وما زال زمام الأمور بيد فرقة جارديم، حيث أن الفارق لن يقل عن 3 نقاط، مع التفوق في المواجهات على الوحدة والعين في الوقت الحالي، وتبقّت لشباب الأهلي 3 مباريات وهي «الديربي» أمام الوصل ثم بني ياس وأخيراً أمام عجمان.