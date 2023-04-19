رودريجو و«الأبطال».. «علاقة خاصة جداً»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يجد ريال مدريد الإسباني صعوبة كبيرة في الفوز مجدداً على مضيفه تشيلسي في إياب الدورربع النهائي لدوري الأبطال 2-0 في استاد «ستامفورد بريدج» معقل «البلوز»، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب في «سانتياجو برنابيو»، رغم الخطورة التي أظهرها الفريق اللندني في شوط المباراة الأول، الذي كان فيه البلجيكي تيبو كورتوا النجم الأول.

وتفاقمت الأزمة في تشيلسي بعد سقوط فرانك لامبارد المدير الفني المؤقت، في فخ الهزيمة لثالث مرة على التوالي.

وبات واضحاً للعيان أن تشيلسي يعاني من ضعف شديد في إنهاء الهجمات، ويحتاج إلى رأس حربة يمكنه ترجمة الفرص العديدة إلى أهداف، ولكن إدارة «البلوز» أخطأت على حد قول صحيفة «ليكيب»، عندما ركزت في تعاقداتها الجديدة على ضم لاعبي خط وسط ومدافعين وأنفقت أكثر من 600 مليون يورو، وأهملت تماماً مركز رأس الحربة الذي شغله من قبل الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو.

وبعيداً عن حال تشيلسي، الذي لم يعد يسر جماهيره، التي غادر معظمها ملعب المباراة قبل نهايتها بعشر دقائق، وتحديداً بعد تسجل البرازيلي رودريجو جوس لللهدف الثاني له ولفريقه، فإن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم احتفل بهذا النجم البرازيلي الشاب صاحب الهدفين، والذي لم يحصل رغم ذلك على لقب «رجل المباراة»، الذي ذهب إلى زميله الأوروجواياني فالفيردي الذي كان شعلة نشاط في الملعب.

وبادره مراسل الموقع بسؤال عن سبب احتفاله على طريقة كريستيانو رونالدو، عندما سجل هدفه الثاني، قال: فكرت في بداية الأمر أن أنزلق على الأرض مثلما أفعل عادة، ولكنني تذكرت إني أعاني من التهاب في ركبتي، وعلى الفور خطرت ببالي فكرة تقليد احتفال مثلي الأعلى ونجمي المفضل كريستيانو رونالدو.

وتحدث رودريجو عن سيرالمباراة قائلاً: كانوا الأفضل في الشوط الأول وأنقذنا كورتوا مجدداً، وعلق قائلاً: أنا سعيد جداً بوجودي في أفضل فريق في العالم.

وعن سر تألقه في مباريات هذه البطولة على وجه التحديد، قال رودريجو: لا أستطيع أن أفسر ما يحدث لي فيها، إنها بطولة خاصة جداً، وأشعر خلالها بأنني يمكنني أن أفعل شيئاً جيداً لمساعدة فريقي.

وعلق قائلاً: آمل أن أظل على هذا المستوى، وأن أقدم المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة من أجل الفوز بهذه البطولة.

وعن احتمال مواجهة مانشستر سيتي وإيرلينج هالاند في نصف نهائي البطولة، قال رودريجو: نملك لاعبين جيدين، ولا نعرف حتى الآن منافسنا القادم، وما إذا كان السيتي أو بايرن ميونيخ، وعموماً علينا أن نكون جاهزين لأي منافس، لأنه لا يوجد منافس سهل على الإطلاق.

ورغم إن أداء الفرنسي كريم بنزيمة هداف الفريق «الملكي» وقائده، لم يكن على المستوى المأمول، بسبب الإصابة التي لحقت به أثنائها واضطرته للتغيير حيث نزل بدلاً منه مواطنه أوريليان تشواميني، إلا إنه أصبح بمشاركته في هذه المباراة خامس لاعب في تاريخ هذه البطولة يصل إلى المباراة رقم 150، ولايسبقه إلا كريستيانو رونالدو وإيكر كاسياس وتشافي هيرنانديز وليونيل ميسي.