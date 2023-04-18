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رفض طعن العين على طرد خالد عيسى

خالد عيسى
19 ابريل 2023 02:34

معتز الشامي (دبي)

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اتفق المحكمون الثلاثة، الذين تم تشكيلهم لتكوين لجنة النظر في اعتراض العين، على البطاقة الحمراء، ضد الحارس خالد عيسى في مباراة الوصل بإياب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على رفض طلب العين، بعد التأكد من سلامة إجراء الطعن وتقديمه في المهلة القانونية.
وكشفت المصادر أن الهيئة شكلت لجنة من حكمين متقاعدين، بالإضافة للاعب دولي سابق بحسب اللائحة، وأرسل كل عضو رأيه بشكل مستقل دون معرفة من غيره تم تكليفه بالحالة، وتم إرسال الحالة والرد عليها عبر «البريد الإلكتروني»، لمنسق الهيئة، الذي جمع الآراء ومن ثم تم تبليغها للأمانة العامة التي تخطر الطرف الشاكي.
واتفقت أراء اللجنة، على صحة قرار الطرد الذي صدر ضد حارس العين.
وأكد المستشار عيسى صالح رئيس هيئة الاعتراضات على قرارات التحكيم، أن اللجنة تتكون من خبراء محايدين، ولا يعلم كل منهما الآخر، كما لا ينظر إلا للقوانين، بالإضافة للحالات المرسلة التي يتم تسليمها عبر رابط في البريد الإلكتروني، من الشركة الرسمية الناقلة للمباراة، وليس أي تصوير أو لقطات أخرى.
وبذلك يغيب خالد عيسى عن مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أمام الشارقة، يوم 28 أبريل الجاري باستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

العين
خالد عيسى
الوصل
كأس رئيس الدولة
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