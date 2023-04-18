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الرياضي

ميلان يتعادل مع نابولي ويبلغ المربع الذهبي الأوروبي

ميلان يتعادل مع نابولي ويبلغ المربع الذهبي الأوروبي
19 ابريل 2023 01:12


روما (د ب أ)
تأهل ميلان الإيطالي إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ومواطنه نابولي بهدف لكل منهما في إياب دور الثمانية، وحسم ميلان مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد ليتفوق في مجموع المباراتين بهدفين مقابل هدف. 

تقدم ميلان بهدف للمهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 43، بعدما أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 21 كما أهدر خفيتشا كفاراتسخيليا ضربة جزاء لنابولي في الدقيقة 82 قبل أن يحرز زميله النيجيري فيكتور أوسيمين هدف التعادل لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة. 

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ويطارد ميلان لقبه الثامن في دوري الأبطال والأول له منذ موسم 2006 -2007 ويلتقي ميلان في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي مع بايرن ميونيخ في دور الثمانية حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد، قبل مواجهة الإياب التي تجمع بينهما الأربعاء على ملعب أليانز أرينا.

ميلان
نابولي
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
البايرن
الشامبيونزليج
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