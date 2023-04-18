الأربعاء 19 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ريال مدريد يجدد فوزه على تشلسي ويبلغ نصف النهائي

ريال مدريد يجدد فوزه على تشلسي ويبلغ نصف النهائي
19 ابريل 2023 01:03

 

لندن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
الريال «كلين شيت» في الأبطال
أنشيلوتي يثني على أداء كورتوا: هذا التصدي كان مهماً للغاية

بلغ ريال مدريد الاسباني حامل اللقب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على مضيفه تشلسي 2-صفر الثلاثاء على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن في إياب ربع النهائي.
وسجل البرازيلي رودريجو غويش الهدفين في الدقيقتين 58 و80. وكان ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (14)، فاز بالنتيجة ذاتها ذهابا الاربعاء الماضي في العاصمة الاسبانية.
ويلتقي النادي الملكي في الدور نصف النهائي مع مانشستر سيتي او بايرن ميونيخ الالماني اللذين يلتقيان الاربعاء على ملعب أليانز أرينا" في ميونيخ إيابا (3-0) ذهابا في مانشستر. 

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
تشيلسي
مانشستر سيتي
البايرن
آخر الأخبار
اتحاد الكرة يبحث ترتيبات «النهائي الأغلى»
الرياضي
اتحاد الكرة يبحث ترتيبات «النهائي الأغلى»
اليوم 13:54
الريال «كلين شيت» في الأبطال
الرياضي
الريال «كلين شيت» في الأبطال
اليوم 13:39
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
الرياضي
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
اليوم 13:30
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
الإمارات
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
اليوم 13:10
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
الرياضي
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©