ريال مدريد يجدد فوزه على تشلسي ويبلغ نصف النهائي

لندن (أ ف ب)

بلغ ريال مدريد الاسباني حامل اللقب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على مضيفه تشلسي 2-صفر الثلاثاء على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن في إياب ربع النهائي.

وسجل البرازيلي رودريجو غويش الهدفين في الدقيقتين 58 و80. وكان ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (14)، فاز بالنتيجة ذاتها ذهابا الاربعاء الماضي في العاصمة الاسبانية.

ويلتقي النادي الملكي في الدور نصف النهائي مع مانشستر سيتي او بايرن ميونيخ الالماني اللذين يلتقيان الاربعاء على ملعب أليانز أرينا" في ميونيخ إيابا (3-0) ذهابا في مانشستر.