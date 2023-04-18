«العميد» يُعطل «الفرسان» في سباق اللقب

معتصم عبدالله (دبي)

أهدى النصر، المنافسين على صدارة دوري أدنوك للمحترفين فرصة جديدة لمزاحمة شباب الأهلي، بعدما فرض التعادل الإيجابي 2-2 في مواجهة الفريقين في «الديربي القديم» على استاد آل مكتوم، ليرفع «العميد» رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع، مقابل 50 لمصلحة الفرسان «المتصدر».

وافتتح يحيى الغساني التسجيل للفرسان في الدقيقة 10 مترجماً تمريرة الأوزبكي عزيز جانييف البينية المتقنة من وسط الملعب، وهو الهدف 14 في سجل الغساني في الدوري، وأدرك الإيفواري المقيم عبدالله توري التعادل سريعاً للعميد في الدقيقة 12 من تمريرة ريان مينديز الذي أسهم في تسجيل ثلاثة من آخر 6 أهداف لفريقه في الدوري.

ومنحت تسديدة الأرجنتيني كارتابيا «الفرسان»، التقدم مجدداً بالهدف الثاني في الدقيقة 65، وهو أول هدف من خارج منطقة الجزاء في»الديربي القديم«منذ هدف أحمد خليل في 2020، والـ 11 في سجل صانع الألعاب الأرجنتيني متصدر قائمة هدافي فريقه في الدوري، ورد أصحاب الأرض بهدف من مقصية عادل تاعرابت في الدقيقة 89 ليتساوى مع مينديز في صدارة هدافي «العميد» في الدوري برصيد 5 أهداف لكل لاعب.