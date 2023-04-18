الأربعاء 19 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

21 لاعباً في قائمة منتخب الجو جيتسو للجائزة الكبرى بفرنسا

21 لاعباً في قائمة منتخب الجو جيتسو للجائزة الكبرى بفرنسا
19 ابريل 2023 02:34

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
عمر السويدي: لقب كأس رئيس الدولة للجو جيتسو دافع للمزيد من الإنجازات

يستعد المنتخب الوطني للجو جيتسو للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى 2023 في باريس، التي ينظمها الاتحاد الدولي للجو جيتسو، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات والمشاركات الخارجية المقبلة. وتقام البطولة خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري، ويشارك فيها أكثر من 250 لاعباً ولاعبة من 22 دولة. وتغادر بعثة المنتخب أرض الدولة إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم.
وتعد تلك هي المشاركة الدولية الثانية للمنتخب هذا العام بعد تألقه اللافت وحفاظه على قمة آسيا خلال البطولة القارية التي أُقيمت في بانكوك خلال شهر فبراير الماضي.
ويقول مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد: «يحرص المنتخب الوطني على المشاركة في مثل هذه البطولات في إطار مساعيه للحفاظ على سلسلة إنجازاته القارية والدولية، وتكثيف استعداداته للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم للجو جيتسو والألعاب الآسيوية (أسياد) في الصين». ويضيف: «تعود مثل هذه المشاركات على المنتخب بالعديد من المكاسب كالوقوف على مدى جاهزية اللاعبين، وضمان احتكاكهم بمجموعة من أقوى النجوم العالميين». وتتكون بعثة المنتخب الوطني من 21 لاعباً ولاعبة من أصحاب الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، معظمهم من المتوجين والفائزين بالألقاب في بطولات كبرى، ما يعزز فرص الدولة في اعتلاء منصة التتويج. ومن جهته، يقول رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجو جيتسو: «حرصنا على تجهيز المنتخب للبطولة بأفضل شكل ممكن، حيث ركزنا على الجوانب التي تحتاج إلى التطوير. وأظهر اللاعبون التزاماً كبيراً بتقديم أفضل ما لديهم، ونحن على ثقة بأنهم لن يدخروا جهداً لتقديم الأداء الذي يليق بهم وبقيمة المنتخب الذي أصبح رقماً صعباً على المستوى العالمي. ونتطلع بحماس كبير إلى المشاركة الناجحة في البطولة المنتظرة، وحريصون على تحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة. ويضيف:«أداء المنتخب في بطولة آسيا للجو جيتسو في بانكوك يدعو إلى التفاؤل، وتشكل البطولة الجائزة الكبرة في فرنسا اختباراً قوياً للاعبينا الذين يتمتعون بقدر جيد من الخبرة والكفاءة، لا سيما أنها تضم مجموعة من أفضل وأقوى لاعبي العالم المصنفين في كل وزن. ويعتبر التتويج بهذه البطولة خطوة مهمة تساهم في رفع تصنيف الدولة وفقاً للتصنيف المعتمد لدى الاتحاد الدولي، ما يمنح المنتخب أفضلية نسبية على صعيد القرعة وجدول منافسات بطولة العالم للجوجيتسو في مانغوليا في يوليو 2023».
وتضم قائمة المنتخب الوطني كلاً من ذياب النعيمي وعمر السويدي بوزن (56 كيلوجراماً) وخالد الشحي بوزن (62 كيلوجراماً) ومحمد السويدي وسلطان جبر، وسلطان حسن بوزن (69 كيلوجراماً) وفراج العولقي ومهدي العولقي بوزن (77 كيلوجراماً) وسعيد الكبيسي وفيصل الكتبي بوزن (85 كيلوجراماً) وعبد الله الكبيسي وعمار الحوسني وهزاع فرحان بوزن (94 كيلوجراماً).
كما تشمل فئة السيدات كلاً من بلقيس عبد الكريم وعائشة الشامسي في وزن (45 كيلوجراماً) وحمده الشكيلي وسارة شمس الحمادي في وزن (48 كيلوجراماً) وحصة الشامسي وأسماء الحوسني وشمسة العامري بوزن (52 كيلوجراماً) وهيا الجهوري وشما الكلباني بوزن (63 كيلوجراماً).

منتخب الجو جيتسو
الجو جيتسو
بطولة الجائزة الكبرى للجو جيتسو
الاتحاد الدولي للجو جيتسو
آخر الأخبار
اتحاد الكرة يبحث ترتيبات «النهائي الأغلى»
الرياضي
اتحاد الكرة يبحث ترتيبات «النهائي الأغلى»
اليوم 13:54
الريال «كلين شيت» في الأبطال
الرياضي
الريال «كلين شيت» في الأبطال
اليوم 13:39
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
الرياضي
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
اليوم 13:30
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
الإمارات
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
اليوم 13:10
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
الرياضي
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©