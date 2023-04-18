21 لاعباً في قائمة منتخب الجو جيتسو للجائزة الكبرى بفرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد المنتخب الوطني للجو جيتسو للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى 2023 في باريس، التي ينظمها الاتحاد الدولي للجو جيتسو، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات والمشاركات الخارجية المقبلة. وتقام البطولة خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري، ويشارك فيها أكثر من 250 لاعباً ولاعبة من 22 دولة. وتغادر بعثة المنتخب أرض الدولة إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم.

وتعد تلك هي المشاركة الدولية الثانية للمنتخب هذا العام بعد تألقه اللافت وحفاظه على قمة آسيا خلال البطولة القارية التي أُقيمت في بانكوك خلال شهر فبراير الماضي.

ويقول مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد: «يحرص المنتخب الوطني على المشاركة في مثل هذه البطولات في إطار مساعيه للحفاظ على سلسلة إنجازاته القارية والدولية، وتكثيف استعداداته للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم للجو جيتسو والألعاب الآسيوية (أسياد) في الصين». ويضيف: «تعود مثل هذه المشاركات على المنتخب بالعديد من المكاسب كالوقوف على مدى جاهزية اللاعبين، وضمان احتكاكهم بمجموعة من أقوى النجوم العالميين». وتتكون بعثة المنتخب الوطني من 21 لاعباً ولاعبة من أصحاب الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، معظمهم من المتوجين والفائزين بالألقاب في بطولات كبرى، ما يعزز فرص الدولة في اعتلاء منصة التتويج. ومن جهته، يقول رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجو جيتسو: «حرصنا على تجهيز المنتخب للبطولة بأفضل شكل ممكن، حيث ركزنا على الجوانب التي تحتاج إلى التطوير. وأظهر اللاعبون التزاماً كبيراً بتقديم أفضل ما لديهم، ونحن على ثقة بأنهم لن يدخروا جهداً لتقديم الأداء الذي يليق بهم وبقيمة المنتخب الذي أصبح رقماً صعباً على المستوى العالمي. ونتطلع بحماس كبير إلى المشاركة الناجحة في البطولة المنتظرة، وحريصون على تحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة. ويضيف:«أداء المنتخب في بطولة آسيا للجو جيتسو في بانكوك يدعو إلى التفاؤل، وتشكل البطولة الجائزة الكبرة في فرنسا اختباراً قوياً للاعبينا الذين يتمتعون بقدر جيد من الخبرة والكفاءة، لا سيما أنها تضم مجموعة من أفضل وأقوى لاعبي العالم المصنفين في كل وزن. ويعتبر التتويج بهذه البطولة خطوة مهمة تساهم في رفع تصنيف الدولة وفقاً للتصنيف المعتمد لدى الاتحاد الدولي، ما يمنح المنتخب أفضلية نسبية على صعيد القرعة وجدول منافسات بطولة العالم للجوجيتسو في مانغوليا في يوليو 2023».

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلاً من ذياب النعيمي وعمر السويدي بوزن (56 كيلوجراماً) وخالد الشحي بوزن (62 كيلوجراماً) ومحمد السويدي وسلطان جبر، وسلطان حسن بوزن (69 كيلوجراماً) وفراج العولقي ومهدي العولقي بوزن (77 كيلوجراماً) وسعيد الكبيسي وفيصل الكتبي بوزن (85 كيلوجراماً) وعبد الله الكبيسي وعمار الحوسني وهزاع فرحان بوزن (94 كيلوجراماً).

كما تشمل فئة السيدات كلاً من بلقيس عبد الكريم وعائشة الشامسي في وزن (45 كيلوجراماً) وحمده الشكيلي وسارة شمس الحمادي في وزن (48 كيلوجراماً) وحصة الشامسي وأسماء الحوسني وشمسة العامري بوزن (52 كيلوجراماً) وهيا الجهوري وشما الكلباني بوزن (63 كيلوجراماً).