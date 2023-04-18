«العميد» بطل طائرة «العوير الرمضانية»

دبي (الاتحاد)

فاز فريق «العميد» بلقب بطولة العوير للكرة الطائرة الرمضانية بتغلبه على فريق «العمردي» بواقع (2ـ1)، أما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فحقق فريق «الجزائر» الفوز على فريق «الجوارح». نظم البطولة كل من حمدان بن عبد الله بن دلموك، محمد بن أحمد بن دلموك، ناصر عبد الله العويس، وحشر أحمد الربان. وتوّج راعي البطولة، عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفائزين، حيث حصل فريق «العميد» على كأس البطولة و25 ألف درهم، فيما حصل فريق «العمردي» على الميدالية الفضية و15 ألف درهم، أما برونزية البطولة فذهبت لفريق«الجزائر» و10 آلاف درهم، فيما حصل صاحب المركز الرابع فريق «الجوارح» على 5 آلاف درهم. وعن هذه البطولة قال بن دلموك: إن تنظيم الدورات الرمضانية التي تقام خلال الشهر الفضيل، تأتي في إطار تطوير القطاع الرياضي ودعم المواهب الواعدة من شباب الإمارات، من خلال منافسة رياضية رمضانية تخدم تطوير الرياضة في المجتمع الإماراتي، كما تأتي البطولات بهدف استغلال شهر رمضان الكريم ببرامج مفيدة تعود بالفائدة على عيال البلاد منوهاً باستمرار بطولة العوير الرمضانية في الأعوام القادمة.

ونوّه إلى أن إقامة بطولات الكرة الطائرة في شهر رمضان، خصوصاً ضمن الأحياء هي من الفعاليات التي تزامنت مع قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت جزءاً من نشاطات المجتمع الإماراتي منذ ذلك الحين.