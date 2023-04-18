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الرياضي

دبا يخطف نقاط «الأمل» بهدف في البطائح

دبا يخطف نقاط «الأمل» بهدف في البطائح
19 ابريل 2023 00:19

 

علي معالي (الشارقة)
خطف دبا فوزاً مثيراً للغاية، بالتفوق على البطائح في ملعبه بهدف سجله خالد عبدالله في الدقيقة 24، ليرفع «النواخذة» رصيده إلى 15 نقطة، وتوقف «الراقي» عند النقطة 18، ليعيش دبا على الأمل في البقاء، في المباراة التي جرت على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ويدخل البطائح دوامة الهبوط، وتشتعل معركة البقاء بدوري المحترفين مع نهاية الجولة الـ 23 لتصبح بقية مباريات الفريقين (البطائح ودبا) مصيرية ومهمة للغاية في معركة البقاء بالمحترفين.
ظهر دبا بمستوى جيد على مدار شوطي المباراة، في حين اهتز أداء البطائح كثيرا، ولم يظهر بالشكل القوي المتوقع، وأكد المدرب حسن العبدولي تفوقه في الفترة التي يقود فيها النواخذة، وأظهر الحارس محمد الرويحي أداء رائعاً قاد فريقه لانتصار مثير.
ظهرت رغبة الفريقين في تحقيق الفوز، لذلك كانت الهجمات متبادلة، باعتبار أن الانتصار هو الحل الأمثل لكل من الراقي والنواخذة من أجل البقاء، وكانت أولى الكرات الخطيرة في الدقيقة 17 من تسديدة بيدرو كاسترو لترتطم بعارضة الراقي، وكان لورنسي نقطة لانطلاق هجوم البطائح في الطرف الايسر، وسيكو بابا في الطرف الأيسر، ونجح دبا في ترجمة سيطرته بهدف في الدقيقة 24 سجله خالد عبدالله، وكان واضحاً أن «النواخذة» الأكثر تركيزاً ورغبة في الانتصار، حيث هاجم الفريق بكثافة، ولم تظهر الخطورة الهجومية المتوقعة من الراقي، وكانت أخطر فرصهم قبل النهاية بدقيقتين.
ويتألق زايد الحمادي في الدقيقة 55 لينقذ رأسية ألفارو دي أوليفيرا، وسط سيطرة نسبية من دبا، ومع نزول سيف راشد تحسن هجوم الراقي، بحثا عن العودة للمباراة.
وفي الدقائق الـ 10 الأخيرة نشط البطائح لكن تألق الحارس محمد الرويحي يمنع كل المحاولات لتنتهي المباراة بفوز مثير ومهم لدبا.

 

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