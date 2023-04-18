«الإمارات دبي الوطني» يرعى «جولة البادل تنس»

دبي (وام)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، رعايته لـ«جولة البادل تنس» 2023 للعام الثاني على التوالي، وتشمل الجولة التي تنظمها شركة «ماتش سبوت» على مدار العام أكثر من 30 بطولة عبر أربع فئات هي الكبرى، والمفتوحة، والتحدي، ونهائيات الماستر.

وتمتد الجولة إلى المملكة العربية السعودية وقطر وعُمان والكويت، وستحصل الفرق الفائزة على جوائز قيمة، يصل مجموعها إلى 370 ألف درهم.

وأكد معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني، اهتمامهم بدعم تطوير الرياضة من خلال الشراكة مع المؤسسات الرائدة وتشجيع الأنشطة الرياضية، من بينها «البادل تنس».

وقال: «ستوفر جولة بنك الإمارات دبي الوطني للبادل تنس فرصة رائعة لعشاق اللعبة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها للتنافس من أجل الفوز بجوائز قيمة».

وأوضح عبد العزيز الجسمي، مدير عام شركة «ماتش سبوت»، أن بنك الإمارات دبي الوطني أحد الداعمين للرياضة والألعاب الرياضية، وسيسهم تمديد شراكتنا لموسم آخر في تعزيز التزامنا بالترويج للعبة البادل تنس وإتاحة الفرصة للتفاعل مع شريحة أوسع من الجمهور.

وأضاف: «تعزز الشراكة المشتركة بيننا وجود رؤية مشتركة تعتمد على نمو انتشار لعبة البادل تنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى الصعيد العالمي».