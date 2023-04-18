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«الزعيم» و«الملك».. «صراع الأقوياء» في بروفة «النهائي الأغلى»

«الزعيم» و«الملك».. «صراع الأقوياء» في بروفة «النهائي الأغلى»
19 ابريل 2023 02:34

معتصم عبدالله (دبي)

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تخطف قمة العين «الوصيف» برصيد 44 نقطة، وضيفه الشارقة الرابع بـ 42 نقطة، الأنظار في ختام «الجولة 23» من دوري أدنوك للمحترفين، في المواجهة المرتقبة بمعقل «الزعيم» استاد هزاع بن زايد بالعين، في «بروفة» حقيقية لمواجهة نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والتي تجمع الفريقين مساء 28 أبريل الجاري على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.
وعلى غرار أهمية النهائي المرتقب، والذي يضمن لأحد الفريقين التتويج بلقب الكأس الأغلى، تنطوي قمة الجولة 23 في الدوري على أهمية خاصة في ظل التشبث بآمال المنافسة على اللقب مع شباب الأهلي المتصدر، والتي تبدو صعبة نظرياً، ولكن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة مع بقاء ثلاث جولات على ختام الدوري.
وتشهد القمة المرتقبة صراعاً خاصاً لقوى الأهداف والدفاع في الدوري، قبل انطلاق الجولة 23، حيث يعد «الزعيم» الأقوى هجوماً برصيد 55 هدفاً، من بينها 23 بوساطة مهاجمه لابا كودجو متصدر قائمة الهدافين، فيما استقبلت شباك «الملك» 15 هدفاً فقط كأفضل خط دفاع في الدوري، ويطارد الشارقة في مباراة الليلة للحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الـ 14 في الدوري كثاني أكثر فريق محافظة على نظافة شباكه في تاريخ دوري المحترفين.
ويزيد التعادل المثير 2-2 في مباراة الفريقين في الدور الأول على ملعب الشارقة، من التوقعات بمواجهة أكثر إثارة في معقل العين في «الجولة 23»، والتي تحمل الرقم 26 في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث تميل كفة الأفضلية للملك برصيد 11 انتصاراً، مقابل 66 للشارقة، والتعادل في 8 مواجهات أخرى.
ولا تلغي الأفضلية في الترتيب الحالي، والمواجهات المباشرة التي تدعم «الزعيم»، طموحات «الملك»، الذي خسر في مباراة واحدة في آخر 9 مواجهات أمام العين بالفوز في 4 والتعادل مثلها، ويملك العين في سجله 50 هدفاً في المواجهات أمام الشارقة، مقابل 36 للأخير.
ويعول الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين على مشاركة الحارس خالد عيسى في مواجهة الليلة بعد طرده بالبطاقة الحمراء في مباراة الوصل في إياب الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، وقال مدرب «الزعيم»: «بغض النظر عن موقعنا في جدول ترتيب الدوري أو كأس رئيس الدولة، علينا التركيز على مباراتنا أمام الشارقة والتركيز على شؤوننا نحن، من خلال لعب كرة قدم حقيقية وبكل جدية، والتحضير الجيد لهذه المباراة من خلال قراءة طريقة لعب المنافس والأمور المتوقع أن يقوموا بها».
في المقابل، يعتمد الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة على تعدد الخيارات في تشكيلته الأساسية على صعيد الأساسين والبدلاء، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع اليوناني مانولاس بعد الإصابة التي تعرض لها في الشوط الثاني لمباراة الفريقين أمام عجمان 1-1 في إياب نصف نهائي الكأس.

العين
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
دوري المحترفين
استاد هزاع بن زايد
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