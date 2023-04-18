«ديربي» أبوظبي وحداوي بثلاثية

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الوحدة فوزاً كبيراً على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظنبي في إطار منافسات الأسبوع 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع العنابي رصيده إلى النقطة 45 ليصعد إلى وصافة الترتيب العام فيما توقف رصيد الجزيرة عند النقطة 40.

ورغم بداية الجزيرة الجيدة، إلا أن العنابي بادر بالتسجيل عن طريق البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 21 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف علاء الدين زهير الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق من متابعة لرأسية جواو بيدرو في الدقيقة 26، وأضاف دانييل فاكوندو الهدف الثالث في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 53 من انفراد تام لعلي خصيف حارس الجزيرة، فيما سجل هدف الجزيرة الوحيد علي مبخوت في الدقيقة 83.

وكان الوحدة الأكثر خطورة على المرمى في الشوط الأول وتألق حارس فخر أبوظبي في أكثر من فرصة حالت من دون زيادة الأهداف فيما كان الجزيرة الأكثر خطورة في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدف وحيد لينتهي اللقاء بفوز العنابي 3-1 ليحافظ على آماله حسابياً في المنافسة على درع الدوري مع شباب الأهلي المتصدر.