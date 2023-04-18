الظفرة يودع «المحترفين» بـ «ثلاثية خورفكان»

فيصل النقبي (خورفكان)

ودع الظفرة دوري أدنوك للمحترفين بخسارته أمام خورفكان 3/1 في المباراة التي اقيمت على استاد حمدان بن زايد بالظفرة ضمن مباريات الجولة 23، وبهذه الخسارة يهبط «الفارس» لدوري الدرجة الأولى بعد أن تجمد رصيده عند النقطة الثامنة في المركز الأخير والفارق بينه والبطائح يصبح عشر نقاط ومع تبقي ثلاث جولات فلن يستطيع اللحاق بالبطائح.

ونجح «النسور» في العودة بالنقاط الثلاث وتخطي الفترة الصعبة في آخر خمس جولات وبلوغ النقطة 24 وهو الفوز الأول للنسور خارج الديار.

بدأت المباراة بين الفريقين بشكل حماسي ومتوازن، ولكن فريق خورفكان استطاع إحراز الهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب إيلتون، ولم يتوقف الفريق عن الهجوم، ليدرك اللاعب جونيور الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

وبعد هذين الهدفين، حاول فريق الظفرة الرد على هجوم خورفكان، إلا أن الدفاع الصلب لفريق خورفكان تمكن من التصدي لكل المحاولات التي قام بها فريق الظفرة.

ولم يكن سيناريو الشوط الثاني مختلفاً عن الشوط فقد نجح النسور بتسجيل الهدف الثالث عن طريق البرازيلي سايمون كابرال في الدقيقة 86 من زمن المباراة، وقلص الفارق المدافع عبدالله الرفاعي بالدقيقة 90 للظفرة لتنتهى المباراة بهبوط «الفارس» إلى الدرجة الأولى.