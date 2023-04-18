الأربعاء 19 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الظفرة يودع «المحترفين» بـ «ثلاثية خورفكان»

الظفرة يودع «المحترفين» بـ «ثلاثية خورفكان»
19 ابريل 2023 00:13

 

فيصل النقبي (خورفكان)

أخبار ذات صلة
«الفرسان».. «نزيف النقاط 19»!
«الزعيم» و«الملك».. «صراع الأقوياء» في بروفة «النهائي الأغلى»

ودع الظفرة دوري أدنوك للمحترفين بخسارته أمام خورفكان 3/1 في المباراة التي اقيمت على استاد حمدان بن زايد بالظفرة ضمن مباريات الجولة 23، وبهذه الخسارة يهبط «الفارس» لدوري الدرجة الأولى بعد أن تجمد رصيده عند النقطة الثامنة في المركز الأخير والفارق بينه والبطائح يصبح عشر نقاط ومع تبقي ثلاث جولات فلن يستطيع اللحاق بالبطائح.
ونجح «النسور» في العودة بالنقاط الثلاث وتخطي الفترة الصعبة في آخر خمس جولات وبلوغ النقطة 24 وهو الفوز الأول للنسور خارج الديار.
بدأت المباراة بين الفريقين بشكل حماسي ومتوازن، ولكن فريق خورفكان استطاع إحراز الهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب إيلتون، ولم يتوقف الفريق عن الهجوم، ليدرك اللاعب جونيور الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.
وبعد هذين الهدفين، حاول فريق الظفرة الرد على هجوم خورفكان، إلا أن الدفاع الصلب لفريق خورفكان تمكن من التصدي لكل المحاولات التي قام بها فريق الظفرة.
ولم يكن سيناريو الشوط الثاني مختلفاً عن الشوط فقد نجح النسور بتسجيل الهدف الثالث عن طريق البرازيلي سايمون كابرال في الدقيقة 86 من زمن المباراة، وقلص الفارق المدافع عبدالله الرفاعي بالدقيقة 90 للظفرة لتنتهى المباراة بهبوط «الفارس» إلى الدرجة الأولى.

 

دوري أدنوك للمحترفين
نادي الظفرة
نادي خورفكان
دوري المحترفين
آخر الأخبار
اتحاد الكرة يبحث ترتيبات «النهائي الأغلى»
الرياضي
اتحاد الكرة يبحث ترتيبات «النهائي الأغلى»
اليوم 13:54
الريال «كلين شيت» في الأبطال
الرياضي
الريال «كلين شيت» في الأبطال
اليوم 13:39
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
الرياضي
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
اليوم 13:30
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
الإمارات
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
اليوم 13:10
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
الرياضي
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©