دوري أدنوك: «الإمبراطور» مع «السماوي» و«النمور» يستضيف «البرتقالي»

دبي (الاتحاد)

تشعل الرغبة في غسل أحزان الوداع من الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، أجواء مواجهة الوصل أمام ضيفه بني ياس على استاد زعبيل، وعجمان أمام مضيفه اتحاد كلباء، في ختام «الجولة 23» من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما ودع «الإمبراطور» الكأس الأغلى بالخسارة أمام مضيفه العين 0-1، و«البرتقالي» بتعادله مع ضيفه الشارقة 1-1 في إياب الدور نصف النهائي والذي سبق الجولة الحالية للدوري.

ويمثل «تحسين المراكز» هدفاً مشتركاً للفرق الأربعة في ختام الجولة، حيث يحتل الوصل المركز السادس برصيد 40 نقطة، مقابل 22 لبني ياس العاشر، ويتفوق «الأصفر» في المواجهات المباشرة أمام «السماوي» برصيد 10 انتصارات، مقابل 7 لبني ياس، والتعادل في 6 مباريات.

وعلى استاد كلباء، يستضيف «النمور» الثامن برصيد 29 نقطة، ضيفه «البرتقالي» السابع برصيد 38 نقطة، في المواجهة الـ 12 بين الفريقين في «دوري المحترفين»، ويتفوق عجمان برصيد 6 انتصارات، مقابل 3 لكلباء، والتعادل في مباراتين.

«كسر السلسلة» طموح الوصل

ينشد الوصل كسر سلسلة «عدم الفوز» للجولة الخامسة على التوالي حينما يستضيف بني ياس الليلة في زعبيل، وتعود المرة الأخيرة التي فشل فيها «الأصفر» تحقيق الفوز في 5 مباريات على التوالي في الدوري إلى موسم 2018- 2019.

أزارو «رهان عجمان»

سجل اللاعبون الأجانب آخر 8 أهداف في مواجهات اتحاد كلباء وعجمان السابقة قبل مباراة الليلة ضمن الجولة 23، ويبرز في تشكيلة «البرتقالي» مهاجمه المغربي وليد آزارو الذي أسهم في 6 من آخر 7 أهداف لفريقه في الدوري، بتسجيله 5 أهداف، مقابل صناعة هدف.