«الفرسان» يحاول تعويض «الخسارة الأولى» في «دوري 21»

دبي (الاتحاد)

ينشد شباب الأهلي متصدر ترتيب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» برصيد 49 نقطة، رد الدين أمام ضيفه النصر «السابع» بـ 27 نقطة في المواجهة المرتقبة مساء اليوم على استاد مكتوم بن راشد ضمن «الجولة 23»، بعدما كبد «العميد» جاره «الفرسان» الخسارة الأولى في «دوري 21» ضمن الجولة العاشرة 0-1، والتي أنهت سلسلة عدم الخسارة لشباب الأهلي في 47 مباراة على التوالي منذ الموسم قبل الماضي 2020-2021، أمام اتحاد كلباء 0-2 في «الجولة 14».

واستعاد «الفرسان» الطامح للقب ثالث على التوالي في دوري 21، توازنه في الجولة الماضية بالفوز خارج قواعده أمام مضيفه البطائح 1-0 ليعوض خسارته أمام العين بالنتيجة ذاتها ضمن الجولة 21، في الوقت الذي تعادل فيه «العميد» في مباراة الجولة الماضية أمام الجزيرة 3-3.

وتشهد انطلاقة «الجولة 23» إلى جانب مباراة «الديربي» بين شباب الأهلي والنصر، مواجهة «ديربي العاصمة» التي تجمع الجزيرة الرابع برصيد 44 نقطة، أمام ضيفه الوحدة السادس وله 32 نقطة، فيما يستقبل دبا «الخامس» برصيد 39 نقطة، البطائح العاشر وله 23 نقطة، فيما يبحث خورفكان «الثاني عشر» وضيفه الظفرة «الثالث عشر» فك الاشتباك على رصيد النقاط الـ 20 التي تجمع الفريقين، وتستكمل الجولة الخميس بمباريات الشارقة «الوصيف» وله 45 نقطة، وضيفه العين «الثالث» برصيد 44 نقطة في قمة منتظرة على الملعب البيضاوي بالإمارة الباسمة، فيما يواجه عجمان اتحاد كلباء، ويستقبل بني ياس «الأخير» ضيفه الوصل «التاسع».