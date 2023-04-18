دورتموند يحلم بـ«اللقب الغائب»

برلين (د ب أ)

قال سيباستيان كييل، المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن الفريق يدخل الجولات الأخيرة من الدوري «بوندسليجا» بهدف واحد فقط هو الفوز باللقب.

ويحتل دورتموند، المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ، حامل اللقب في آخر 10 مواسم، ولكن دورتموند يأمل في قلب الأمور والفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2012. وقال كييل لصحيفة «رور ناخريشتين»: «نريد أن نصبح أبطالاً لألمانيا، الفارق نقطتان فقط مع بايرن ميونيخ، لدينا ست مباريات في انتظارنا، نحن أقوى فريق يلعب على أرضه هذا الموسم، ويمكننا دائماً أن نبدأ سلسلة انتصارات».