بيع 80% من تذاكر السوبر المصري

أبوظبي (وام)

أكد سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أنه تم بيع أكثر من 80% من تذاكر مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، الذي يقام يوم 5 مايو المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي قد أعلن في وقت سابق عن إقامة السوبر المصري في الإمارات للمرة السادسة، حيث يجمع بين الزمالك بطل النسخة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والأهلي بطل كأس مصر. وأشار العريفي إلى أنه تم تخصيص التذاكر بنسبة 50% لكل فريق، مشيراً إلى أن مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين العين والشارقة، التي ستقام 28 أبريل الجاري على الاستاد نفسه، ستكون بمثابة «بروفة» لمباراة السوبر المصري التي ستقام بعد أسبوع من نهائي أغلى الكؤوس، وأوضح أن الفريقين سيصلان إلى أبوظبي 2 مايو المقبل، مضيفاً أن الأمور الفنية واختيار الحكم وطاقمه المساعد، كلها أمور معني بها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان أول سوبر مصري أقيم في الإمارات عام 2015 على استاد هزاع بن زايد، وتوج به الأهلي بالفوز 3-2، فيما كانت النسخة الثانية على استاد محمد بن زايد في عام 2017، وتوج بها الزمالك بركلات الترجيح 3-1، على حساب الأهلي، فيما أُقيمت النسخة الثالثة عام 2018 على استاد هزاع بن زايد، وكانت بين الأهلي والمصري وفاز الأهلي، وفي 2020 استضاف ملعب محمد بن زايد كأس السوبر المصري بنسخته الرابعة في الإمارات بين الأهلي والزمالك، وفاز الأخير 4-3 بركلات الترجيح، وفي 2022، أُقيمت المباراة للمرة الخامسة بين الزمالك والأهلي، على استاد هزاع بن زايد بالعين، وفاز الأهلي بهدفين.

وعن إمكانية إقامة السوبر المصري مرات أخرى في أبوظبي، قال العريفي: «سيستمر السوبر المصري في أبوظبي، في ظل النجاح الكبير الذي تحققه كل نسخة، وهناك تواصل دائم بين مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الكرة المصري، وشركة برزنتيشن من أجل مواصلة هذا التعاون». وقال: «إن هناك استعدادات كبيرة من قبل مجلس أبوظبي الرياضي لإخراج الحدث بالصورة التي تليق به، وبمكانته في دولة الإمارات».