3 انتصارات لخيول جودلفين في بريطانيا وأميركا

محمد حسن (دبي)

حققت خيول جودلفين ثلاثة انتصارات في بريطانيا والولايات المتحدة، فقد تألقت الخيول، التي تحمل الشعار الأزرق الملكي بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، بثنائية في مهرجان كريفن، الذي أقيم بمضمار نيوماركت ببريطانيا.

وحقق الجواد «أوتمان فليت» لقب أهم أشواط اليوم الأول لمهرجان كريفين، سباق «أوف سيفتون ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، أما الفوز الثاني فكان عن طريق المهر «ماجستيك برايد في سباق» كونديشنز ستيكس.

وتفوق «أوتمان فليت» ابن الفحل «سي ذا ستارز»، بفارق طولين عن الوصيف «بوكر فيس» بإشراف كريسفورد وقيادة ريان مور، ليسجل الفوز الثالث له والأرفع بمسيرته، وجاءت جميع انتصاراته بمضمار نيوماركت.

واستهل «ماجستيك برايد» ثنائية جودلفين، بالفوز في سباق كونديشنز ستيكس لمسافة 1400 متر، في ثاني فوز على التوالي من ثلاث مشاركات لمهر الثلاث سنوات ابن الفحل «شمردل»، الذي سجل فوزه بفارق عنق عن صاحب المركز الثاني «هولجوين».

وكانت خيول الإمارات حاضرة في الحفل حيث ظفر «بلوستورم» لسلطان السبوسي، بلقب سباق المبتدئة، الذي يحمل اسم الفارس بات سوميون، على مسافة 1000 متر، متفوقاً بفارق طول وربع الطول على «كوبان ثندر».

وفي مضمار كينلاند بالولايات المتحدة الأميركية أظهر الجواد «فيرست ميشن» لجودلفين مقدارت عالية مكنته من انتزاع لكسنجتون ستيكس للفئة الثالثة.

وانطلق ابن الفحل «ستريت سينس» بشكل رائع ونافس على الصدارة في مرحلة مبكرة قبل أن يتجه صوب السياج الداخلي خلف «اريبيان ليون» و«بريري هوك».

وانتقل «فيرست ميشن» إلى المركز الثاني لدى مغادرة المسار المستقيم، وبعدها مباشرة طلب لوي سايز من جواد الإنتاج في جودلفين اجتياز «أريبيان ليون» وتم له ما أراد ليحقق اللقب.