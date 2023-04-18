240 ألف درهم عقوبات على أندية نصف نهائي الكأس

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الانضباط اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وأطلعت لجنة الانضباط على تقريري مراقب وحكم مباراة العين والوصل في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الوصل توماس شنكالاي أربع مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره «اثنا عشر ألف درهم» بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وغرمت نادي الوصل بغرامة مالية قدرها «خمسون ألف درهم» لقيام جماهيره بسلوكيات مسيئة لجمهور الفريق المنافس.

وعاقبت اللجنة لاعب نادي العين خالد البلوشي بالإيقاف لمدة أربع مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره «ثمانية آلاف درهم» بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، ومنع هيثم العراقي أحد أفراد طاقم نادي العين من مرافقة فريقه لأربع مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره «خمسون ألف درهم» لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس، وفرضت غرامة مالية على نادي العين قدرها «خمسون ألف درهم» بسبب قيام أحد جماهيره بسلوك غير رياضي تجاه لاعبي الفريق المنافس.

وفي ذات المسابقة، قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي عجمان عبد الله صالح خميس المخيني ست مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره «اثنا عشر ألف درهم» لسلوكه غير الرياضي مع جمهور الشارقة، وفرضت غرامة مالية على نادي عجمان قدرها «خمسون ألف درهم» لقيام جماهيره بالنزول لأرض الملعب ومحاولة الاعتداء على حكم المباراة واستخدام القاذفات الورقية، ومنعت مدرب حراس نادي عجمان عمر أحمد توفيق من مرافقة فريقه لمدة مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره ثمانية آلاف درهم بالإضافة إلى مصاريف الإصلاح لما أحدثه من تلفيات بعد المباراة.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الشارقة قدرها «خمسون ألف درهم» لقيام جماهيره باستخدام «الدخان» وتوجيه عبارات غير لائقة لحكم المباراة والنزول لأرض الملعب، بالإضافة لغرامة مالية قدرها تسعة آلاف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في المباراة الواحدة.

وفي مسابقة دوري الدرجة الأولى، قررت لجنة الانضباط ايقاف لاعب نادي جلف إف سي عبدالله الملا أربع مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره «ثمانية آلاف درهم» لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وإيقاف لاعب نادي مسافي فينكيوس سيلفا أربع مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره «اثنا عشر ألف درهم» للمخالفة ذاتها، كما اتخذت اللجنة قرارها بإيقاف لاعب نادي حتا أيمن رشوق أربع مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره «اثنا عشر ألف درهم» لاعتدائه على لاعب نادي الذيد بدون كرة، فيما عاقبت نادي الفجيرة بعقوبة الإنذار وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بسبب قيام جماهيره باستخدام الألعاب النارية (الدخان) في مباراته أمام الحمرية، وذلك في الجولة الماضية من المسابقة.

كما قررت إيقاف لاعب نادي البطائح عمر عدنان محمد الهولي أربع مباريات وتغريمه أربعة آلاف درهم، لقيامه بالاعتداء على لاعب الفريق المنافس بدون كرة خلال مباراته أمام نادي الظفرة في مسابقة دوري الشباب تحت 18 سنة.

وفي ذات المسابقة، قررت اللجنة خسارة نادي عجمان لمباراته أمام نادي الظفرة (0 - 3) في مسابقة دوري الشباب تحت 18 سنة، لعدم حضور المباراة، كما قررت إيقاف كل من لاعب نادي البطائح تركي سيف ولاعب العروبة علي عبدالرحمن أربع مباريات وتغريمهما أربعة آلاف درهم لكل لاعب، نتيجة قيامهما بالاعتداء على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وفرضت غرامة مالية على نادي شباب الأهلي مبلغاً وقدره ألف وخمسمائة درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي العين.

ووجهت اللجنة عقوبة الإنذار لنادي شباب الأهلي وتغريمه مبلغاً وقدره «عشرون ألف درهم» بسبب نزول جماهيره لأرض الملعب بعد نهاية مباراته أمام نادي الوصل في نهائي بطولة كأس الناشئين تحت 17 سنة.