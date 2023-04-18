ديوكوفيتش يعترف: المرفق الأيمن ليس في حالة مثالية



لندن (د ب أ)



اعترف لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش بأن مرفقه الأيمن «ليس في حالة مثالية»، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن المصنف الأول على العالم، الذي خضع لجراحة في المفصل في 2018، أثار المخاوف بشأن جاهزيته عندما ارتدى ضمادات على مرفقه وعانى منه خلال الخسارة الصادمة أمام لورينزو موسيتي في مونت كارلو الأسبوع الماضي.

ورفض ديوكوفيتش الحديث بشأن هذا الأمر عقب المباراة، ولكنه انفتح على هذا الأمر في مؤتمر صحفي قبل مباراته الأولى في بطولة سربسكا المفتوحة للتنس في البوسنة والهرسك هذا الأسبوع. وقال للصحفيين في بانيا لوكا: «المرفق ليس في حالة مثالية، ولكن دعونا نقول أنه جيد بما يكفي. أتمنى أن يصبح مستعداً بشكل كامل للمباراة الأولى».

وبينما لايزال أمام ديوكوفيتش أكثر من شهر ليعود لأفضل مستوياته قبل بطولة فرنسا المفتوحة، بالإضافة لاستمرار غياب رافاييل نادال بسبب الإصابة في الفخذ التي تعرض لها في بطولة أستراليا المفتوحة، من الممكن أن يكون هذا أكثر صيف مفتوح في منافسات تنس الرجال منذ عقدين من الزمن.

ويلتقي ديوكوفيتش مع الفرنسي لوكا فان آش (18 عاماً) في مباراته الأولى.

من النادر أن تشاهد أبرز نجوم الرياضة يشاركون في بطولات صغيرة بجولة الرابطة العالمية للاعبي التنس، ولكن ديوكوفيتش لا يريد أن يفوت فرصة اللعب بالقرب من بلاده.

وقال ديوكوفيتش (35 عاما): «الناس رحبوا بي بكل إخلاص، باستقبال كبير وبالكثير من الحب والدعم». وأردف: «لذلك أنا متحمس للغاية لأنه أحد افضل الأماكن بالنسبة لنا كلاعبين تنس ورياضيين صربيين بشكل عام لنكون قادرين على تقديم العروض المنتظرة حيث نحظى بالكثير من الحب والدعم من المواطنين المحليين».