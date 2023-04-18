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الرياضي

منتخب هوكي الجليد يتفوق على تركيا في افتتاح كأس العالم

منتخب هوكي الجليد يتفوق على تركيا في افتتاح كأس العالم
18 ابريل 2023 16:30


إسطنبول (وام)
فاز منتخب هوكي الجليد على نظيره التركي 8/ صفر في افتتاح بطولة كأس العالم لهوكي الجليد «المستوى الثاني B» بعد أداء قوي من اللاعبين، وتستضيف تركيا بطولة العالم خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بمشاركة منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.
ويواجه منتخبنا الوطني نظيره النيوزلندي الخميس بطموح الفوز، وبهذا الفوز يستهل المنتخب الإماراتي مشواره المونديالي بنتيجة جيدة تعزز ثقته في المنافسة، بحصد ثلاث نقاط مهمة في أولى مبارياته في البطولة التي يخوض مبارياتها كأول منتخب عربي يصل إلى هذا المستوى العالمي.
وأكد هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، أن الفوز الافتتاحي للمنتخب على تركيا يعزز الطموحات لمتابعة الأداء المشرف، وتأكيد التطور اللافت الذي تشهده هذه الرياضة في الدولة بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.
وأضاف: اللاعبون أثبتوا قدراتهم الممتازة وجاهزيتهم القوية لمواجهة المنتخب التركي في افتتاح البطولة بإسطنبول، ونجحوا في تأكيد جدارتهم التي مكنتهم من الحصول على النتيجة المطلوبة رغم المنافسة القوية.
وقال: هذه مجرد بداية والمطلوب أكثر من ذلك، والمنتخبات المشاركة في البطولة قوية، بما يستدعي التركيز والحرص على الأداء القوي في هذا المحفل العالمي الكبير. وتوجه القبيسي بالشكر والتقدير إلى سعيد صقر القائم بأعمال القنصلية العامة لدولة الإمارات في إسطنبول، مثمناً حرصه على مؤازرة المنتخب وحضور المباراة، وتوجيهاته بتوفير جميع المتطلبات.

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