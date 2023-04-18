الأربعاء 19 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سباق دبي للجري الثلجي.. مغامرة تحت الصفر

سباق دبي للجري الثلجي.. مغامرة تحت الصفر
18 ابريل 2023 16:00

دبي (الاتحاد)
أعلن «سكي دبي» عن موعد النسخة الرابعة من سباق دبي للجري الثلجي، الذي سيقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي 21 مايو، وتتيح هذه التجربة الرياضية في الجري الفريدة من نوعها، الفرصة أمام أي شخص بين عمر 15 و70 عاماً، للتنقل والجري على منحدرات سكي دبي، وسط درجة حرارة تصل حتى 4 درجات مئوية تحت الصفر.
أُطلق سباق دبي للجري الثلجي عام 2020، وكان أول مسابقة من نوعها في مجال الرياضات الثلجية في العالم التي تقام بعد الإغلاق المؤقت الذي عاشه العالم جراء انتشار جائحة كوفيد-19. وفي ظل الإقبال الجماهيري على هذا السباق، تحوّل إلى حدثٍ سنوي، حيث شهد العام الماضي مشاركة نحو 500 رياضي من مختلف الجنسيات.
يبدأ السباق الأول عند الساعة 6:30 صباحاً، ويمكن للعدائين الاختيار من بين مسافتين، 3 كيلومترات (3 دورات) أو 5 كيلومترات (5 دورات). وتمت إضافة فئة جديدة هذا العام هي فئة الفرق، والتي تتيح للمجموعات التي تتألف من خمسة أشخاص للمشاركة في السباق، حيث سيتنافسون مع فرق أخرى. وسيحصل كل شخص يجتاز خط النهاية على ميدالية تذكارية. ولقد تم فتح باب التسجيل حالياً ويستمر حتى 18 مايو، حيث يمكن للمشاركين حجز أماكنهم عبر PremierOnline.

أخبار ذات صلة
سكي دبي.. مغامرة تحت الصفر!
جائزة «الإبداع الرياضي» تستقبل الترشيحات حتى 31 أغسطس
سكي دبي
مجلس دبي الرياضي
تحدي الثلج
آخر الأخبار
الريال «كلين شيت» في الأبطال
الرياضي
الريال «كلين شيت» في الأبطال
اليوم 13:39
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
الرياضي
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
اليوم 13:30
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
الإمارات
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
اليوم 13:10
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
الرياضي
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
اليوم 13:00
479 مفتشاً جمركياً على مدار الساعة في مطارات دبي خلال عطلة عيد الفطر
الإمارات
479 مفتشاً جمركياً على مدار الساعة في مطارات دبي خلال عطلة عيد الفطر
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©