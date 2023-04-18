سباق دبي للجري الثلجي.. مغامرة تحت الصفر

دبي (الاتحاد)

أعلن «سكي دبي» عن موعد النسخة الرابعة من سباق دبي للجري الثلجي، الذي سيقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي 21 مايو، وتتيح هذه التجربة الرياضية في الجري الفريدة من نوعها، الفرصة أمام أي شخص بين عمر 15 و70 عاماً، للتنقل والجري على منحدرات سكي دبي، وسط درجة حرارة تصل حتى 4 درجات مئوية تحت الصفر.

أُطلق سباق دبي للجري الثلجي عام 2020، وكان أول مسابقة من نوعها في مجال الرياضات الثلجية في العالم التي تقام بعد الإغلاق المؤقت الذي عاشه العالم جراء انتشار جائحة كوفيد-19. وفي ظل الإقبال الجماهيري على هذا السباق، تحوّل إلى حدثٍ سنوي، حيث شهد العام الماضي مشاركة نحو 500 رياضي من مختلف الجنسيات.

يبدأ السباق الأول عند الساعة 6:30 صباحاً، ويمكن للعدائين الاختيار من بين مسافتين، 3 كيلومترات (3 دورات) أو 5 كيلومترات (5 دورات). وتمت إضافة فئة جديدة هذا العام هي فئة الفرق، والتي تتيح للمجموعات التي تتألف من خمسة أشخاص للمشاركة في السباق، حيث سيتنافسون مع فرق أخرى. وسيحصل كل شخص يجتاز خط النهاية على ميدالية تذكارية. ولقد تم فتح باب التسجيل حالياً ويستمر حتى 18 مايو، حيث يمكن للمشاركين حجز أماكنهم عبر PremierOnline.