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الرياضي

عمر السويدي: لقب كأس رئيس الدولة للجو جيتسو دافع للمزيد من الإنجازات

عمر السويدي: لقب كأس رئيس الدولة للجو جيتسو دافع للمزيد من الإنجازات
18 ابريل 2023 17:30

أبوظبي (وام)

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أكد عمر علي السويدي لاعب فريق بني ياس للجو جيتسو وزن تحت 56 كجم والمتوج مع فريقه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، أن الحصول على أغلى الألقاب للمرة الرابعة على التوالي دافع للمزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، والتي تتطلب بذل الجهد من أجل تحقيق الأهداف.
وأوضح اللاعب أن المنافسة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لها طابعها الخاص، لأنها من أغلى وأهم البطولات في مشوار أي لاعب، حيث الاستعداد الجيد لها، إضافة إلى أنها أُقيمت في شهر رمضان المبارك، وبالتالي، كان لابد من الاستعداد لها بما يتناسب مع أوقات الشهر الفضيل، وذلك من ناحية التدريب بشقيه البدني والفني، لافتاً إلى أن التدريبات والمشاركة في النزالات في هذا الشهر لها طابع خاص يحفز على التميز والوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وأعرب عمر علي السويدي عن شكره للاتحاد، وإلى نادي بني ياس، على ما يقدمونه للعبة وله شخصياً، من تشجيع وتحفيز مستمر من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة، مؤكداً أنه لولا الإعداد الجيد، ودعم المسؤولين في الاتحاد والنادي، لما وصل إلى هذه المكانة الكبيرة والمهمة في اللعبة.
وقال السويدي: «مستوى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لا يقل نهائياً عن أي بطولة عالمية شاركت فيها من قبل، فالمستويات متقاربة على الرغم من أن المنافسة محلية، لأن مستوى لاعبي الجو جيتسو في الإمارات أصبح عالمياً، والدليل على ذلك ما تحقق من إنجازات في كافة المحافل والبطولات الدولية، والتتويج مؤخراً بالبطولة الآسيوية».
وكان السويدي قد تمكن من الفوز على خصمه في النزال الأخير لوزن تحت 56 كجم، بـ 7 نقاط، دون مقابل بعد منافسة قوية وتشجيع كبير من الحضور في صالة مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية.
وفيما يتعلق ببدايته مع اللعبة يقول السويدي: «بدأت ممارسة الجو جيتسو عام 2016، وخلال هذه الفترة خضت العديد من النزالات على المستويين المحلي والعالمي، وبفضل الدعم الكبير من قبل إدارة النادي واتحاد اللعبة، حققت العديد من الإنجازات على المستويات القارية والمحلية، لكن كأس صاحب السمو رئيس الدولة تبقى له قيمة خاصة عندي».
وعن مشاركاته الفترة المقبلة، قال لاعب الجو جيتسو بنادي بني ياس عمر علي السويدي: «سنشارك قريباً في بطولة الجائزة الكبرى في فرنسا، ومن بعدها ستكون بطولة العالم تحت 21 عاماً على رأس أولوياتي، فضلاً عن بطولات أخرى».

الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
كأس رئيس الدولة للجو جيتسو
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