«ميرور»: قدم صلاح اليُسرى تكتب التاريخ



عمرو عبيد (القاهرة)

بعيداً عن المواجهات الرائعة في دوري أبطال أوروبا، احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم المصري محمد صلاح بعدما أصبح أفضل هداف بالقدم اليُسرى في تاريخ «البريميرليج» برصيد 107 أهداف، ليتخطى روبي فاولر مرة أخرى في قائمة مختلفة، وكتبت «ميرور» أن قدم صلاح اليُسرى تكتب التاريخ، في حين وصفت «ستار سبورت» سُداسية ليفربول في شباك ليدز بـ«كرة القدم الممتعة»، لكن «ديلي ميل» خرجت عن المألوف وانتقدت عدم احتساب لمسة يد ضد أرنولد مدافع «الريدز» بسؤال حول تعريف لمسة اليد في كرة القدم، وفي إسبانيا، اهتمت الصحف «الكتالونية» بالمؤتمر الصحفي للرئيس لابورتا وكتبت «سبورت» عبر غلافها «برشلونة برئ» من اتهامات قضية نيجريرا!.

تترقب جماهير الكرة الأوروبية المواجهات المُثيرة في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ورغم تفوق ريال مدريد على تشيلسي في مباراة الذهاب، إلا أن الأمل لا يزال يراود «البلوز» برد الدين في ملعب «ستامفورد بريدج»، حيث يؤمن حارسه كيبا أريزابالاجا بقدرة الفريق على تحقيق «الريمونتادا» حسب التصريحات التي نشرتها صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، في حين تحدثت «ميرور» و«ستار سبورت» عن «الجنون» الذي ضرب غرف ملابس تشيلسي، بعدما تواجد رئيس النادي ووجه انتقادات حادة للاعبيه وطالبهم بحفظ ماء الوجه في «الموسم المخجل» حسب تعبيره.

لكن على الجانب الآخر، تظهر ثقة «الريال» في قدرته على تجاوز عقبة «البلوز» في عقر داره واضحة عبر الصحف المدريدية، حيث وصفت «ماركا» المهاجم بنزيمة بـ«مُرعب ستامفورد بريدج»، حيث واجه الفريق اللندني سابقاً في 5 مباريات سجل خلالها 6 أهداف، ليتصدر قائمة هدافي تلك المواجهات، مشيرة إلى «الهاتريك» الذي أحرزه في ملعب تشيلسي بالموسم الماضي، والطريف أن صورة بنزيمة تصدرت غلاف «ليكيب» الفرنسية مع مواطنيه كامافينجا وتشواميني، مع عنوان «القوة الجوية الملكية» تنتظر التحليق في سماء إنجلترا.

وبالطبع تحمل «معركة الليلة التاريخية» حسب عنوان غلاف «كورييري ديللو سبورت» الكثير من التفاصيل، التي تشعل مواجهة نابولي وميلان، بعد عودة أوسيمين المرتقبة وتألق لياو بمبارزة ثنائية خاصة بينهما، مثلما سيكون الحال بين المدربين «الغريمين» المتحفزين مؤخراً، بيولي وسباليتي، وتحدثت الصحيفة عن ذكريات قديمة تضع في خلفية المباراة اسمين أسطوريين، هما مارادونا مع «السماوي» وفان باستن مع «الشياطين».