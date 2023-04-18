«عاشق الريال» يرفض «المدفعجية»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ وصول الموهبة الفرنسية الشابة إدواردو كامافينجا إلى ريال مدريد، قادماً من رين الفرنسي، عندما كان عمره 18 عاماً، وهو يحاول أن يثبت جدارته باللعب أساسياً في هذا الفريق ولكنه وجد في البداية صعوبات كبيرة في تحقيق ذلك، في ظل وجود عمالقة خط الوسط لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو.

لهذا ظل اللاعب بديلاً إلى أن رحل نجم «السامبا» إلى مانشستر يونايتد، ولكن الحظ لم يبتسم له كثيراً وقتها لأن الريال تعاقد مع فرنسي آخر لاعب وسط مدافع هو أوريليان تشواميني ليعوض رحيل كاسيميرو، فظل كامافينجا أسيراً لـ «دكة البدلاء».

وتغير الوضع بعد ذلك، إذ عانى تشواميني كثيراً من الإصابات، فجاءت فرصة كامافينجا للعب أساسياً، وتفتق ذهن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني عن مركز آخر يرى أن هذه الموهبة الفرنسية الشابة بمقدورها اللعب فيه، وهو مركز الظهير الأيسر، الذي عانى نجمه الأساسي فيرلان ميندي من كثرة الإصابات الطويلة، ولم يخيب كامافينجا ظن أنشيلوتي، بل تألق في هذا المركز الجديد، وجعل ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا يستفيد منه في هذا المركز أيضاً في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وهكذا انفتح الطريق أمام كامافينجا، ولاقى كل الدعم والمساندة من غرفة الملابس ونجومها الكبار، وإذا لم يشركه أنشيلوتي في وسط الملعب لأي سبب، فإنه كان يستخدمه في مركز الظهير الأيسر الشاغر كثيراً بسبب إصابات ميندي المتكررة.

هذا التألق الواضح لكامافينجا هذا الموسم أسال لعاب عدد غير قليل من الأندية الأوروبية الكبيرة، في محاولة لضمه ولو على سبيل الإعارة نظراً لصغر سنه، في وجود عمالقة خط الوسط الكبار في «الميرينجي»، وأبرز هذه الأندية أرسنال، رغم أن هذه الأندية نفسها لم تكن تهتم به على الإطلاق الموسم الماضي، لأنه لم يكن يشارك وقتها بانتظام.

وتؤكد المصادر وثيقة الصلة بالنادي «الملكي» أن كامافينجا يبدي دهشته من الشائعات، التي ترددت حوله بنهاية الموسم الماضي والتي أشارت إلى أنه على أبواب الرحيل على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية الإنجليزية، ونفى تماماً إمكانية حدوث ذلك لأنه عاشق متيم بريال مدريد، وها هي الشائعات عادت مجدداً هذه الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي دفع وكيل أعماله للرد هذه المرة بوضوح وحسم قائلاً: كامافينجا يعشق الريال ويعتبره تحدياً كبيراً بالنسبة له لإثبات جدارته، والنادي بدوره يحبه ولا يفكر في التفريط فيه مهما كان الأمر، لأنه أثبت ولاءه الكبير لـ «البلانكوس» ويعشق قميصه ولا يرغب مطلقاً في اللعب لأي نادٍ آخر، ويتمنى البقاء في «سانتياجو برنابيو» حتى آخر العمر.

إدواردو كامافينجا المولود في أنجولا في 10 نوفمبر 2002، شد الرحال مع أسرته إلى فرنسا، ولعب مع شباب رين في عمر 11عاماً، وحصل على الجنسية الفرنسية في نوفمبر 2019، واستمر مع هذا النادي الفرنسي حتى 2020، وفي أغسطس 2021 وقع عقداً لريال مدريد حتى 2027.

ولعب كامافينجا لمنتخب فرنسا تحت 21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في أغسطس 2020، بعد إصابة بول بوجبا بفيروس كورونا، ليكون أصغر لاعب فرنسي ينضم إلى منتخب بلاده، منذ اللاعب رينيه جيرار عام 1932، وشارك كامافينجا مع «الديوك» في كأس العالم الأخيرة.