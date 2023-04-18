«إليكياو» يحصد كأس الوثبة في بلجيكا

والوني (الاتحاد)

حصد الجواد «إليكياو» لقب كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم بمضمار والوني جلين بمملكة بلجيكا، وبلغت قيمة جوائزه المالية 5 آلاف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وشارك في السباق بعد انسحاب «جودانيز» 9 خيول عربية أصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، والتي لم تحصل على مكاسب مالية تزيد عن 10 ألف يورو، والتي لم تفز أو تحل في الميزان في السباقات المصنفة.

وجاء السباق قوياً وحافلاً بالندية والتكافؤ، حيث دخل البطل «إليكياو» بإشراف مارين ويسماير، وقيادة كوين كليمانس في صراع مثير قبل أن يتفوق بفارق نصف طول عن وصيفه «التيان السماوي» لجواشي ويسماير، بإشراف مدام ويسماير، وقيادة سين بايرن.

وسجل البطل البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل «نيشان» زمناً وقدره 1:44:23 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 7 أطوال عن الثاني، الجواد «ياشارا» ليوهان فريستربين، بإشراف نفس المالك، وقيادة كريستوف ديهنيس.

وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.