الأربعاء 19 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«إليكياو» يحصد كأس الوثبة في بلجيكا

«إليكياو» يحصد كأس الوثبة في بلجيكا
18 ابريل 2023 11:42

والوني (الاتحاد)
حصد الجواد «إليكياو» لقب كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم بمضمار والوني جلين بمملكة بلجيكا، وبلغت قيمة جوائزه المالية 5 آلاف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
وشارك في السباق بعد انسحاب «جودانيز» 9 خيول عربية أصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، والتي لم تحصل على مكاسب مالية تزيد عن 10 ألف يورو، والتي لم تفز أو تحل في الميزان في السباقات المصنفة.
وجاء السباق قوياً وحافلاً بالندية والتكافؤ، حيث دخل البطل «إليكياو» بإشراف مارين ويسماير، وقيادة كوين كليمانس في صراع مثير قبل أن يتفوق بفارق نصف طول عن وصيفه «التيان السماوي» لجواشي ويسماير، بإشراف مدام ويسماير، وقيادة سين بايرن.
وسجل البطل البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل «نيشان» زمناً وقدره 1:44:23 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 7 أطوال عن الثاني، الجواد «ياشارا» ليوهان فريستربين، بإشراف نفس المالك، وقيادة كريستوف ديهنيس.
وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

أخبار ذات صلة
«سقراط» و«بوزلس» يتوجان بكأس الوثبة في فرنسا
27 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة»
مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
بلجيكا
كأس الوثبة ستاليونز
آخر الأخبار
الريال «كلين شيت» في الأبطال
الرياضي
الريال «كلين شيت» في الأبطال
اليوم 13:39
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
الرياضي
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
اليوم 13:30
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
الإمارات
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
اليوم 13:10
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
الرياضي
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
اليوم 13:00
479 مفتشاً جمركياً على مدار الساعة في مطارات دبي خلال عطلة عيد الفطر
الإمارات
479 مفتشاً جمركياً على مدار الساعة في مطارات دبي خلال عطلة عيد الفطر
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©