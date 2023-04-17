ليفربول ينهي صيامه بسداسية ليدز

لندن (د ب أ)

قاد النجم المصري الدولي محمد صلاح فريقه ليفربول، لاكتساح مضيفه ليدز يونايتد 6/ 1 في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفك ليفربول صيامه عن الفوز بعد مبارياته العقيمة الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، حيث تعادل أمام تشيلسي سلباً وأرسنال 2-2 وخسر أمام بورنموث وريال مدريد الإسباني بالنتيجة ذاتها صفر-1 ومانشستر سيتي 1-4.

وجدد مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب الثقة بالتشكيلة التي تعادلت أمام أرسنال في المرحلة الماضية.

في المقابل، أجرى مدرب ليدز الإسباني خافيير جارسيا تغييرين على التشكيلة التي خسرت أمام كريستال بالاس 1-5 في المرحلة الماضية، بعدما كان فاز مرتين وتعادل مرة.

وسجل صلاح قائد منتخب مصر الهدفين الثاني والرابع لليفربول، كما سجل زميله البرتغالي ديوجو جوتا هدفين.

وافتتح الهولندي كودي جاكبو التسجيل لليفربول في الدقيقة 35، وبعدها بأربع دقائق أضاف صلاح الهدف الثاني.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني رد لويس سينيستيرا بهدف لليدز يونايتد، لكن جوتا تمكن من تسجيل ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 52.

وعاد صلاح وأحرز الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 64، ثم سجل جوتا الهدف الثاني له والخامس للفريق الضيف في الدقيقة 73، قبل أن يختتم الأوروجوياني داروين نونيز مهرجان الأهداف في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 47 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد ليدز عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.