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بيولي: لن نغير أسلوبنا بسبب أوسيمين

بيولي: لن نغير أسلوبنا بسبب أوسيمين
18 ابريل 2023 00:57

روما (رويترز)

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قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان، إن فريقه لن يغير خططه أو طريقة لعبه في مباراة إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم عودة هداف الدوري الإيطالي فيكتور أوسيمين إلى صفوف نابولي.
وقاد إسماعيل بن ناصر ميلان للفوز 1- صفر على ضيفه نابولي متصدر الدوري الإيطالي ذهاباً يوم الأربعاء الماضي.
وكان هذا هو الانتصار الثاني توالياً لميلان على نابولي، بعد فوز ساحق على فريق المدرب لوتشيانو سباليتي 4-صفر خارج ملعبه، في وقت سابق هذا الشهر.
وغاب النيجيري أوسيمين عن المباراتين بسبب إصابة في الفخذ.
وقال بيولي للصحفيين: «إنه مهاجم قوي ومثير للإعجاب وحاسم أمام المرمى ونحسب له ألف حساب، لكن في نفس الوقت لدينا طريقتنا في اللعب ولن نغيرها.
شاهدنا نابولي في المباريات السابقة ولمسنا طريقته في تهدئة الإيقاع أو تسريع وتيرة اللعب، وهي أمور أكثر أهمية مع لاعب مثل أوسيمين».
وأضاف بيولي أن أفضلية فريقه الطفيفة من مباراة الذهاب ليست كافية، لمنحه الراحة أمام منافس بحجم نابولي، الذي يتمتع بالشراسة، والذي لم يخسر على أرضه في آخر 12 مباراة له في دوري أبطال أوروبا.
وقال: «لدينا أفضلية طفيفة. نحتاج إلى اللعب بطريقتنا كفريق و السيطرة على الكرة جيداً عندما نمتلكها. سيكون هذا عنصراً مهماً».
وبينما سيفتقد نابولي قلب الدفاع كيم مين-جاي ولاعب الوسط أندريه فرانك زامبو أنجيسا والمهاجم جيوفاني سيميوني، فإن القلق الوحيد الذي يساور بيولي بشأن الإصابات يتعلق بالمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، الذي يعاني من مشكلة في وتر العرقوب.
وقال بيولي: «جيرو واجه مشكلة طفيفة في التدريبات، لكنه تغلب عليها وبات جاهزاً للعب».

ستيفانو بيولي
ميلان
نابولي
دوري أبطال أوروبا
فيكتور أوسيمين
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