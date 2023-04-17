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سباليتي يدعو للتفاؤل

سباليتي يدعو للتفاؤل
18 ابريل 2023 00:25

برلين (د ب أ-ستاتس بيرفورم)
أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن فريقه لا يواجه أي مخاطر خلال المواجهة أمام ميلان اليوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وينفرد نابولي بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم واقترب من حصد لقبه الأول بالدوري المحلي منذ موسم 1989 1990، كما بلغ الفريق دور الثمانية الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، لكنه خسر مباراة الذهاب أمام ميلان بهدف دون رد. ولكن سباليتي أكد أن فريقه ينبغي أن يخوض مباراة الإياب أمام ميلان بحالة من التفاؤل ودون ضغوط. 

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أمس الاثنين: "التواجد في هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا هو شيء مهم بالفعل".
وأضاف: "نريد أن نمضي قدماً، نريد أن نفوز، لذا سنلعب على الفوز وسنرى كيف سينتهي الأمر". 

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وأشار: "نؤمن بقدرتنا على القيام بالمزيد، لا توجد مخاطرة في مباراة الغد، نحن نجازف بسعادة غير محدودة، إذا فزنا سنذهب إلى أبعد من ذلك".

سباليتي
نابولي
ميلان
دوري أبطال أوروبا
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