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أنشيلوتي: مواجهة تشيلسي لم تحسم بعد

أنشيلوتي: مواجهة تشيلسي لم تحسم بعد
18 ابريل 2023 00:10

برلين (د ب أ-ستاتس بيرفورم)


أكد الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أنه لا يرى مشكلة في الكلمة التي ألقاها تود بولي مالك تشيلسي الإنجليزي، للاعبين داخل غرفة خلع الملابس قبل مواجهة الفريقين في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا اليوم. 

وقال فرانك لامبارد المدرب المؤقت لتشيلسي، إن بويلي يتحدث بشكل روتيني للفريق. 

وأوضح أنشيلوتي أنه إذا كان لامبارد يشعر بالارتياح لذلك فلا توجد مشكلة. 

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وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "حديث المالك أمر مهم بالنسبة للاعبين، تشيلسي لا يسير بشكل جيد في الوقت الراهن، إذا أراد المالك الحديث إلى اللاعبين بإمكانه ذلك بالتأكيد". 

وأضاف "إذا أراد فلورنتينو بيريز مالك ريال مدريد الحديث بعد كل مباراة سأكون سعيداً بذلك، المالك لديه الحق في معرفة قرارات المدرب".
وفاز ريال مدريد في مباراة الذهاب بهدفين دون رد ولكن أنشيلوتي حذر من الاستهتار في مباراة الإياب، وقال: "لدينا حافز كبير، إنها مباراة كبيرة وندرك أن علينا الظهور بشكل جيد لأن الأمور لم تنته بعد". 

وختم بالقول: "لا يزال هناك 90 دقيقة متبقية وأي شيء قد يحدث، ولكننا سنكون على أهبة الاستعداد".

أنشيلوتي
ريال مدريد
تشيلسي
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