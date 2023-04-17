كوزمين ضمن «الخيارات الأولية» لقيادة «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

بدأت إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، في تجهيز قائمة موسعة من الأسماء المرشحة لقيادة منتخبنا الوطني للمرحلة المقبلة، وتجهيزه للمشاركة في كأس آسيا 2023 والذي تستضيفه قطر، في يناير من العام المقبل.

وبدا واضحاً أن إدارة المنتخبات، تبحث عن بديل مناسب، للأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي ينتهي عقده يونيو المقبل، في ظل عدم القناعة بما قدمه بمسيرته مع المنتخب منذ التعاقد معه سوى بعض المباريات التي حقق فيها نتائج إيجابية، بينما لم يقدم «الأبيض» أداء مميزاً بشكل عام في المجمل مع المدرب الأرجنتيني.

وأشارت المصادر إلى أن الهولندي تاكو مدير إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، بدأ في جمع عدد من السير الذاتية، وتحديد المعايير المطلوبة في المدرب، والتي أبرزها الدراية الكافية بالكرة الآسيوية، وسابقة النجاحات والإنجازات التي تحققت، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات التي قادها.

وكان المنتخب الوطني قد دخل معسكراً مغلقاً في مارس الماضي، والتقى ودياً أمام طاجيكستان وتايلاند وتعادل سلبياً في الأولى وفاز بهدفين في الثانية، وكانت تلك المحطة هي الأخيرة لرودولفو أروابارينا كمدرب للمنتخب، وذلك بعد ترحيل كأس آسيا ليقام في يناير من العام المقبل، بدلاً من يونيو المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد قرر عدم التسرع بإقالة أروابارينا على وقع الأداء الباهت، الذي ظهر عليه المنتخب في «خليجي 25» يناير الماضي، وقرر منح المدرب مهلة لاستكمال عقده حتى نهايته، مع الحصول على وقت أطول لبحث أكثر من سيرة ذاتية لمدربين قادرين على قيادة المنتخب في كأس آسيا 2023.

وتشير المتابعات إلى أن القائمة الموسعة التي سيتم رصدها لمدربي منتخبات آسيوية وأوروبية، ستكون جاهزة خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يتم تقليصها إلى قائمة مصغرة تضم 3 أسماء يتم رفعها لمجلس الإدارة، لإبداء رأي فيها بعد تحديد الإيجابيات والسلبيات الخاصة بكل مدرب مرشح للمنتخب.

وعلمت «الاتحاد» أن القائمة ستضم مدربين لهم بصمة مع منتخبات آسيوية خلال العامين الماضيين، بالإضافة لبعض الأسماء التي تعرف قدرات الكرة الإماراتية والآسيوية، ومن بين الأسماء التي ستدخل القائمة الموسعة سيكون الروماني كوزمين، مدرب الشارقة الحالي، الذي يتمتع بمعرفة وإلمام كبير بقدرات اللاعب الإماراتي تحديداً، وكرة القدم الآسيوية بشكل عام، بينما يتوقع أن يتم التعاقد مع المدرب الجديد بين يونيو ويوليو المقبلين، على أقصى تقدير.