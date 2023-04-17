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«دراجات الإمارات» على قمة سباق أمستل جولد

«دراجات الإمارات» على قمة سباق أمستل جولد
18 ابريل 2023 03:07

أبوظبي (الاتحاد)

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فاز السلوفيني تادي بوجاتشار نجم فريق الإمارات للدراجات بسباق أمستل جولد وتغلب على كل من بين هيلي (من فريق إي إف إيزيبوست) وتوم بيدكوك (من فريق إينيوس-جريناديرز)، وجاءت اللحظة المهمة الأولى في هذا اليوم الممطر البارد قبل خط النهاية بنحو 95 كيلومتراً، عندما انطلقت مجموعة من الدراجين يبلغ عددهم 11 دراجاً بعيداً عن باقي المتسابقين. وكان من بين المنطلقين قائد فريق الإمارات إلى جانب مجموعة من المنافسين الكبار الآخرين الذين ساهموا باستمرار في زيادة مسافة التقدم عن باقي المجموعة، واستغلال جهود ترينتن في التصدي لمحاولات المطاردة وأيضًا استغلال الحادث الذي وقع على بعد 50 كيلومتراً قبل الوصول إلى خط النهاية، ما أدى إلى تقسيم المجموعة وبالتالي إبطاء وتيرة المطاردة.
وجاءت خطوة الفوز الأخيرة من قبل بوجاتشار على بعد أقل من 40 كم من خط النهاية، حيث لم يكن في البداية سوى توماس بيدكوك (من فريق إينيوس جريناديرز) وبين هيلي (من فريق إي إف إيزيبوست) قادرين على ملاحقة الدراج السلوفيني، على الرغم من تخلفهما أيضاً عن بوجاتشار عندما هاجم مرة أخرى على الطريق الصاعد في كويتنبرج.
وقال الدراج السلوفيني: «لم أتوقع أننا سننضم إلى المجموعة المنطلقة بشكل مبكر، وكنت أقود دراجتي بإطارات فارغة لعدة كيلومترات، فكان لدي شكوك هل سأستطيع الوصول إلى خط النهاية منفرداً، فأخبرني فان دير بويل أن علي الذهاب إلى الطريق الصاعد في كويتنبرج، فوجدت أنه أصعب الطرق الصاعدة، ومع ذلك فهو يناسبني جداً، وأخبرني أنه بعث لي برسالة منذ ثلاثة أيام، ولذلك فأنا ممتن لنصيحته».

دراجات الإمارات
فريق دراجات الإمارات
سباق أمستل الذهبي
تادي بوجاتشار
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