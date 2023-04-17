«الشراع» بطلاً لـ«أساتذة» دوري قفز الحواجز بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

توّج فرسان فريق الشراع، بطلاً لنهائي أساتذة دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي أقيم على أرض الميدان الرملي الخارجي في مركز الشارقة للفروسية، ضمن منافسات الأسبوع قبل الأخير لموسم القفز.

وجاءت منافسة الفرق للمرة الأولى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، في حين كانت جميع لقاءاتها الست الماضية من جولة واحدة على ذات الارتفاع 125 سم، وتنافس فيها 33 فارساً وفارسة، تكونت منهم 9 فرق، وفيها يتم اعتماد أفضل النتائج لثلاثة فرسان من كل فريق، ومثل فريق (الشراع) الفرسان عبد الرحمن أحمد الشرفا مع «فهد»، فراس حمامة مع «شالينا»، وعمر المرزوقي مع «كونكورديا» والفارس الشاب حميد عبد الله المهيري و«كرافيلي»، وحسم نتيجة الفوز الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي في جولة التمايز التي أكملها بأداء نظيف خال من نقاط الجزاء في زمن بلغ 42.97 ثانية لتصبح نتيجة الفريق من دون خطأ وبمجموع زمن بلغ 227.04 ثانية، وفي رصيد مشاركات (الشراع) المركز الثالث والذي كان قد حققه في لقاء فرق الأساتذة الثاني بمركز الإمارات للفروسية في نوفمبر الماضي.

وتوّج بجائزة المركز الثاني فريق (خورفكان)، برصيد 4 نقاط جزاء في جولة التمايز التي نفذها الفارس علي حمد الكربي وأكملها في زمن سريع بلغ 38.24 ثانية، وبمجموع زمن بلغ 222.59 ثانية، وفي رصيد (خورفكان) الفوز بالمركز الأول في منافسة الفرق الثانية، والتي شهدها مركز الإمارات للفروسية ضمن منافسات الاسبوع الخامس لدوري القفز منتصف نوفمبر الماضي.

وجاء في المركز الثالث فرسان فريق (مليحة)، برصيد 7 نقاط جزاء وبمجموع زمن بلغ 217.87 ثانية، وفي رصيده فوز حققه في لقاء الأساتذة الخامس والذي أقيم في صالة أكاديمية بوذيب للفروسية في مارس الماضي ضمن منافسات الاسبوع التاسع بأداء نظيف خال من نقاط الجزاء، وكان قد توّج (مليحة) بالمركز الثاني في بوذيب أيضاً آخر أكتوبر الماضي.

وفي المنافسة مفتوحة المشاركة من مرحلتين خاصة على حواجز 135سم، تنافس 56 فارساً وفارسة، و9 منهم أنهوا المرحلتين من دون خطأ، والمراكز الثلاثة الأولى حازها فرسان الشارقة، والأول للفارسة مادلين سكار مع «شيك كويك»، ثم سالم أحمد مع «شاكو لوفر جيه آر»، وثالثاً الفارس علي حمد الكربي مع «كراك جي إل ان». ومن أبرز منافسات الأسبوع الـ(12) منافسة الجولة المفتوحة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وتنافس فيها 60 فارساً وفارسة، وصعد منهم 18 فارساً إلى التمايز وأكمله من دون خطأ 9 فرسان.