4 نقاط تفصل إعلان عودة حتا إلى «المحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

وضع فريق حتا قدماً في دوري «المحترفين» للموسم المقبل 2022-2023، بعدما عزز صدارته لدوري المحترفين برصيد 68 نقطة، ليبقى على بُعد 4 نقاط في الجولات الأربع المتبقية لإعلان عودته الرسمية الى المحترفين، في الوقت الذي تواصل فيها سباق المنافسة المحتدم بين فريقي دبا الحصن «الوصيف» والإمارات «الثالث».

وشهدت الجولة 30، تفوق الفرق المتنافسة على بطاقتي الصعود، بتغلب حتا المتصدر ضيفه الذيد 2-0 ليرفع رصيده إلى 68 نقطة، فيما أمن دبا الحصن وصافة الترتيب بفوزه على التعاون بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 60 نقطة، بفارق نقطة أمام منافسه الإمارات «الثالث» والفائز بدوره على مصفوت 3-1.

وشهدت الجولة تسجيل 33 هدفاً في المباريات الثمان كأكبر معدل تهديف منذ انطلاق الموسم بـ 4.1، وجاءت الحصيلة الأكبر في مباراتين على التوالي بفوز الجزيرة الحمراء على بينونة 4-3، ومسافي أمام مضيفه جلف اف سي بالنتيجة ذاتها، فيما شهدت بقية المباريات فوز سيتي على الرمس 2-1، والعربي أمام العروبة 3-0، فيما حسم التعادل 2-2 مباراة الفجيرة والحمرية.

ورفعت أهداف الجولة حصيلة أهداف الدور إلى 741 هدفاً في 240 مباراة، على مدار 30 جولة، وواصل «الصقور» صدارته للمشهد التهديفي برصيد 70 هدفاً، مقابل 65 لحتا وصيف الأقوى هجوماً، و64 لدبا الحصن الثالث.

ويعود دوري الأولى إلى الواجهة بعد توقف قصير بمباريات الجولة 31، والتي تنطلق في 28 أبريل بمباراة فرسان هسبانيا وسيتي، وتتواصل في اليوم التالي بمواجهات العربي وحتا، التعاون وبينونة، الرمس والعروبة، وتختتم في 30 أبريل بمباريات مسافي والفجيرة، الذيد والإمارات، مصفوت وجلف إف سي، الحمرية ودبا الحصن.