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شباب الأهلي يلتقي الكويت في سوبر غرب آسيا للسلة

شباب الأهلي يلتقي الكويت في سوبر غرب آسيا للسلة
18 ابريل 2023 03:07

علي معالي (دبي)

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يلتقي فريق شباب الأهلي لكرة السلة في التاسعة مساء اليوم مع فريق الكويت الكويتي في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر لغربي آسيا (منطقة الخليج)، في مواجهة تحمل الكثير من التحديات للفرسان الذي يخوض التحدي في الوقت الراهن بجبهتين في غاية القوة، سواء على المستوى المحلي على لقب الدوري، حيث تفوق في ذهاب لقب الموسم على النصر، وبعدها بساعات قليلة ينتقل إلى المعترك الآسيوي بلقاء فريق الكويت الكويتي على ملعبه.
ويلتقي الفريقان في الإياب بدبي الثلاثاء المقبل، ويوم 29 من نفس الشهر سوف يلتقي «الفرسان» في مباراة الإياب أيضاً مع فريق النصر على نهائي الدوري، وكان شباب الأهلي قد تأهل لهذه المرحلة بعد تخطي عقبة فريق النصر السعودي في المباراة الثالثة والفاصلة بدبي بنتيجة 93- 71.
وعندما يلتقي شباب الأهلي مع الكويت الكويتي، فهي مواجهة من نوع خاص، باعتبار أن مدرب الفريق المنافس وهو الألماني بيتر شورمز الذي سبق له أن درب «الفرسان» وحقق معهم العديد من الألقاب، خاصة التتويج بلقب بطل الخليج 3 مرات، والكثير من الألقاب المحلية التي وصلت إلى ما يقرب من 14 بطولة، وبالتالي فهو يعرف الكثير عن قدرات شباب الأهلي، كما أن آخر مواجهة خليجية بين الفريقين استطاع خلالها شباب الأهلي الفوز على البطل الكويتي.
وقال سعيد عتيق المدرب المساعد لفريق شباب الأهلي: «ندرك صعوبة المباراة، ولكننا نثق في قدرات لاعبينا، ويغيب عن الفريق في هذه المباراة 3 لاعبين من العناصر المهمة للغاية وهم: قيس عمر ومحمد عبداللطيف والمحترف الأجنبي الثالث بالفريق ميلان، لإصابات مختلفة، ولكن في نفس الوقت نمتلك مواهب محلية على قدر المسؤولية منهم: الشقيقان سعيد ومحمد مبارك،  والشقيقان أحمد وحامد عبداللطيف، إضافة إلى طلال سالم، والثنائي الأجنبي نيكولاس وبراندون».
وأشاد سعيد عتيق بالروح العالية لدى اللاعبين قائلاً:«في الوقت الراهن لا نجد وقتاً كافياً لإجراء عمليات الاستشفاء للاعبين بعد المباريات، حيث انتهينا من مباراة النصر في ذهاب نهائي الدوري، لنجد أنفسنا في اليوم التالي في المطار لخوض مباراة غاية في القوة، ضد فريق مكتمل بالعناصر المحلية والمحترفين الأجانب، وهناك جهد كبير يبذله الجهازان الفني والإداري مع الطبي لكي نكون على أتم استعداد لمثل هذه المواجهات التي نحمل فيها اسم الدولة في المشاركات الخارجية».

شباب الأهلي
الكويت الكويتي
كرة السلة
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