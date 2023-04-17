«الفارس» و«النواخذة» ينشدان تأجيل «الهبوط المبكر»!

معتصم عبدالله (دبي)

ينشد فريقا الظفرة «الأخير» برصيد 8 نقاط، ودبا «قبل الأخير» بـ 12 نقطة، تأجيل إعلان الهبوط لدوري الدرجة الأولى، والتشبث بآمال المنافسة على البقاء، في الوقت الذي يتطلع فيه البطائح إلى إعلان بقائه رسمياً، وذلك في المواجهتين المرتقبتين مساء اليوم، حينما يستضيف «الفارس» ضيفه خورفكان باستاد حمدان بن زايد بالظفرة، ويحل دبا ضيفاً على منافسه البطائح على استاد خالد بن محمد بالشارقة، في انطلاقة الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تشهد أيضاً ديربي «دبي القديم» بين النصر وضيفه شباب الأهلي «المتصدر»، وكذلك «ديربي الجارين» الوحدة والجزيرة.

وتستكمل مباريات «الجولة 23» التي تسبق عطلة عيد الفطر المبارك، الثلاثاء بإقامة ثلاث مباريات أبرزها قمة العين والشارقة في بروفة نهائي «البطولة الأغلى» كأس رئيس الدولة، فيما يستقبل الوصل ضيفه بني ياس، ويحل عجمان ضيفاً على اتحاد كلباء بملعب الأخير.

وخلافاً للمواسم الست السابقة، التي انتظر فيها حسم الهبوط لأحد فريقي المؤخرة على الأقل حتى الجولة الأخيرة، يهدد «الهبوط المبكر» فريقي الظفرة ودبا على التوالي بنهاية الجولة الحالية حال الخسارة في مباراتيهما أمام خورفكان والبطائح على التوالي، مع بقاء ثلاث جولات على ختام الدوري.

وتتركز الأنظار بشكل أساسي على صراع الهبوط في الجولة، حيث يتشبث الظفرة الأخير برصيد 8 نقاط بآماله الضئيلة في البقاء خلال المواجهة أمام ضيفه خورفكان صاحب المركز 11 برصيد 21 نقطة، ولن تكون حتى النقاط الثلاث كافية لتأجيل إعلان هبوط «الفارس»، حال فوز منافسه المباشر البطائح «الثاني عشر» برصيد 18 نقطة أمام دبا قبل الأخير برصيد 12 نقطة في المواجهة التي تنطلق في التوقيت ذاته.

وتتوقف حظوظ «الفارس» في الاستمرار في دوري الكبار للموسم الـ 12 على التوالي منذ آخر صعود موسم 2012- 2013، على تحقيق الفوز في مبارياته الأربع المتبقية في الدوري أمام خورفكان، عجمان، الجزيرة، ودبا، على التوالي للوصول برصيده الحالي إلى 20 نقطة، مقابل تعثر البطائح صاحب الـ 18 نقطة في مبارياته المتبقية، والتي يستهلها باستقبال دبا «قبل الأخير» برصيد 12 نقطة والساعي بدوره لتجنب سيناريو «الصاعد هابط».

وتتساوى كفة الأفضلية ما بين الظفرة وخورفكان قبل المواجهة الثامنة بين الفريقين الليلة، بعدما تبادلا الانتصار برصيد 3 لكل فريق، مقابل التعادل في مباراة من أصل 7 مواجهات سابقة، في المقابل، ستكون مباراة الليلة بين البطائح ودبا الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين بعد فوز «الراقي» في الدوري الأول 1-0.